На столітньому українському фото помітили важливу деталь, яка усіх ошелешила

Одна деталь на архівному фото ошелешила мережу

"На цій світлині - звичайний галицький підприємець близько 100 років тому... При першому ж погляді на це фото ви, звісно, можете подумати: "Ооо, який статечний та інтелігентний пан!", - написав науковець

"Звали цього чоловіка Фелікс Антоні Майєр і проживав він напередодні Першої Світової війни в Станіславові (сьогоднішній Івано-Франківськ), живучи на дохід від власного похоронного бюро "Конкордія" (саме під цим іменем давні римляни вшановували язичницьку богиню згоди і охоронительку ладу у державі)", - додав він.

Допис історика (скріншот)

На світлині можна побачити чоловіка з "хвацько підкрученими" вусами. Він позував у костюмі-трійці з годинником на ланцюжку. А на руці Майєра можна помітити "доволі імпозантний", як зазначив історик, чоловічий перстень.

Втім, Бандрівський назвав ще одну деталь, яка виявилася найголовнішою. За словами професора, особливу увагу слід приділити тростині, яку чоловік "вишукано" тримав у руці.

Архівний кадр сторічної давнини (фото: facebook/Микола Бандрівський)

"Саме за такими-от деталями і впізнавали у довоєнний час породу справжніх галицьких чоловіків. Іншими словами, ти міг бути вбраним у хтозна які лахміття, але твій погляд, твоя постава і манера спілкування (а, особливо, дикція) одразу ж видавали, в яких колах ти обертаєшся і на що від тебе чекати", - пояснив важливу деталь історик.

Як реагує мережа

Архівне фото усіх ошелешило. У коментарях юзери пишуть: