Все для безопасности детей: в школах Киева появятся "умные" сигнализации

Так, в городском совете рассказали, что каждая школа уже оборудована тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, помещения школ круглосуточно находятся под наблюдением охранника, который не пропускает посторонних.

"Безопасность наших детей в приоритете. Поэтому мы оборудовали каждое учреждение образования столицы охранно-тревожной сигнализацией, так называемыми "тревожными кнопками" и камерами видеонаблюдения. Кроме того, территории некоторых школ, где чаще всего фиксируются случаи нарушения общественного порядка, дополнительно патрулирует муниципальная охрана", - сообщил Мондриевский.

Фото: охрана в школе (kmr.gov.ua)

Также он добавил, в будущем планируют расширить зону патрулирования на все учебные заведения Киева.

А еще отметил, что сейчас в городе готовятся к внедрению новой автоматизированной системы сигнализации с датчиками движения, которая сделает невозможным несанкционированный доступ в учреждения образования, в частности, в ночное и нерабочее время.