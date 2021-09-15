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В столичной подземке мужчина достал газовый примус и жарил сосиску: видео выходки

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в метро пассажиры сняли очередной странный инцидент. В частности, на этот раз они увидели мужчину, который жарил в вагоне сосиску.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Большой Киев".

Так, среди других пассажиров заметили мужчину с рюкзаком, который расположился в хвосте вагона.

На кадрах видео видно, что из рюкзака он достал газовый примус и сосиску и поджарил ее на глазах у десятка пассажиров.

Это уже не первый такой случай в метро. В частности, в Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку. Женщина на телефоне включила шансон и пила алкоголь. Однако, параллельно она при собственном ребенке и целом вагоне людей говорила нецензурные слова на пенсионерку.

Сеть буквально взорвалась от поступка женщины.

Также ранее мы сообщали, что в Киеве пьяный неадекват остановил движение поездов в метро. Инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь", где нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, а затем прыгнул на рельсы.

Успокоить парня не смог даже полицейский.

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Киев