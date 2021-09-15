У столичній підземці чоловік дістав газовий примус і смажив сосиску: відео витівки

Так, серед інших пасажирів помітили чоловіка з наплічником, який розташувався у хвості вагона.

На кадрах відео видно, що з рюкзака він дістав газовий примус та сосиску і підсмажив її на очах у десятка пасажирів.

Це вже не перший такий випадок у метро. Зокрема, у Харкові в метро помітили п'яну горе-мати з дитиною, яка обматюкала пенсіонерку. Жінка на телефоні ввімкнула шансон та пила алкоголь. Однак, паралельно вона при власній дитині та цілому вагоні людей говорила нецензурні слова на пенсіонерку.

Мережа буквально вибухнула від вчинку жінки.