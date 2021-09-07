В Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку (фото)
В Харькове в метро заметили пьяную женщину с ребенком, которая включила музыку и параллельно ссорилась с пенсионеркой.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Х*Харьков".
Так, горе-мать заметили в метро сегодня, 7 сентября. В частности, женщина на телефоне включила шансон и пила алкоголь. Однако, параллельно она при собственном ребенке и вагоне людей говорила нецензурные слова на пенсионерку.
"Метро по восемь: включила себе шансон в телефоне, в правой руке рево, которое допила и благополучно оставила в вагоне банка. Параллельно матерясь на пенсионерку", - говорится под фото.
Горе-мать в метро в Харькове (фото: hueviykharkov)
В комментариях пользователи пишут, что какой "пример" женщина показывает своему ребенку.
- Это она показывает ребенку, как не нужно делать;
- Отвратительная женщина и бедный ребенок;
- Мать года, не иначе;
- Мы ее еще на родительском собрании не видели;
- Это она из школы сына забрала;
- Какой ужас! Что она показывает своему ребенку;
- У меня шок! Как такое можно делать.
Ранее мы сообщали, что в Харькове мать три месяца не выпускала ребенка из дома.
Также под Харьковом в горе-матери забрали четверых детей.