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В Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку (фото)

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Харьков, Вторник 07 сентября 2021 20:48
В Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку (фото) В метро в Харькове заметили горе-мать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове в метро заметили пьяную женщину с ребенком, которая включила музыку и параллельно ссорилась с пенсионеркой.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Х*Харьков".

Так, горе-мать заметили в метро сегодня, 7 сентября. В частности, женщина на телефоне включила шансон и пила алкоголь. Однако, параллельно она при собственном ребенке и вагоне людей говорила нецензурные слова на пенсионерку.

"Метро по восемь: включила себе шансон в телефоне, в правой руке рево, которое допила и благополучно оставила в вагоне банка. Параллельно матерясь на пенсионерку", - говорится под фото.

В Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку (фото)

Горе-мать в метро в Харькове (фото: hueviykharkov)

В комментариях пользователи пишут, что какой "пример" женщина показывает своему ребенку.

  • Это она показывает ребенку, как не нужно делать;
  • Отвратительная женщина и бедный ребенок;
  • Мать года, не иначе;
  • Мы ее еще на родительском собрании не видели;
  • Это она из школы сына забрала;
  • Какой ужас! Что она показывает своему ребенку;
  • У меня шок! Как такое можно делать.

Ранее мы сообщали, что в Харькове мать три месяца не выпускала ребенка из дома.

Также под Харьковом в горе-матери забрали четверых детей.

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