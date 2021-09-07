В Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку (фото)

В Харькове в метро заметили пьяную женщину с ребенком, которая включила музыку и параллельно ссорилась с пенсионеркой.

Так, горе-мать заметили в метро сегодня, 7 сентября. В частности, женщина на телефоне включила шансон и пила алкоголь. Однако, параллельно она при собственном ребенке и вагоне людей говорила нецензурные слова на пенсионерку.

"Метро по восемь: включила себе шансон в телефоне, в правой руке рево, которое допила и благополучно оставила в вагоне банка. Параллельно матерясь на пенсионерку", - говорится под фото.

Горе-мать в метро в Харькове (фото: hueviykharkov)

В комментариях пользователи пишут, что какой "пример" женщина показывает своему ребенку.