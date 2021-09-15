В столичной подземке мужчина достал газовый примус и жарил сосиску: видео выходки

В Киеве в метро пассажиры сняли очередной странный инцидент. В частности, на этот раз они увидели мужчину, который жарил в вагоне сосиску.

Так, среди других пассажиров заметили мужчину с рюкзаком, который расположился в хвосте вагона.

На кадрах видео видно, что из рюкзака он достал газовый примус и сосиску и поджарил ее на глазах у десятка пассажиров.

Это уже не первый такой случай в метро. В частности, в Харькове в метро заметили пьяную горе-мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку. Женщина на телефоне включила шансон и пила алкоголь. Однако, параллельно она при собственном ребенке и целом вагоне людей говорила нецензурные слова на пенсионерку.

Сеть буквально взорвалась от поступка женщины.