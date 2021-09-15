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У столичній підземці чоловік дістав газовий примус і смажив сосиску: відео витівки

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Київ, Середа 15 вересня 2021 18:57
У столичній підземці чоловік дістав газовий примус і смажив сосиску: відео витівки Чоловік смажив сосиску у столичному метро (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в метро пасажири зафільмували черговий дивакуватий інцидент. Зокрема, цього разу вони побачили чоловіка, який смажив у вагоні сосиску.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Великий Київ".

Так, серед інших пасажирів помітили чоловіка з наплічником, який розташувався у хвості вагона.

На кадрах відео видно, що з рюкзака він дістав газовий примус та сосиску і підсмажив її на очах у десятка пасажирів.

Це вже не перший такий випадок у метро. Зокрема, у Харкові в метро помітили п'яну горе-мати з дитиною, яка обматюкала пенсіонерку. Жінка на телефоні ввімкнула шансон та пила алкоголь. Однак, паралельно вона при власній дитині та цілому вагоні людей говорила нецензурні слова на пенсіонерку.

Мережа буквально вибухнула від вчинку жінки.

Також раніше ми повідомляли, що у Києві п'яний неадекват зупинив рух потягів у метро. Інцидент трапився на станції метро "Контрактова площа", де нетверезий чоловік поводився агресивно, а потім стрибнув на рейки.

Заспокоїти хлопця не зміг навіть поліцейський.

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