В метро Киева установили рекорд по перетягиванию поезда: сильные фото и видео

Интересно, что самый сильный человек мира Алексей Новиков и многократный чемпион Украины Александр Лашин сначала потянули 5-вагонный поезд метро (вес 156 тонн) на 20 метров.

Однако они не остановились на достигнутом и через несколько минут протянули на такое же расстояние уже 8 вагонов подземки (238 тонн)!

"В спорте очень часто аппетит приходит во время еды, поэтому мы и решили не останавливаться на достигнутом", - пояснили спортсмены.

Фото и видео уникального рекорда в киевском метро смотрите ниже.

Фото: перетягивание поезда в метро Киева (facebook.com/kyivmetro)

Добавим, что рекорд был приурочен специально ко Дню Киева, который отмечается 30 мая.

Фото: в депо "Дарница" установили рекорд Украины (facebook.com/natalka.makogon)

Фото: в метро Киеве установили рекорд Украины (facebook.com/strongman.org.ua)