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У метро Києва встановили рекорд з перетягування поїзда: сильні фото і відео

Автор: Styler

У метро Києва стронгмени Олексій Новіков і Олександр Лашин встановили рекорд України з перетягування поїзда. Чоловіки змогли протягнути 8 вагонів аж на 20 метрів!

Про це повідомили в прес-службі столичної підземки, показавши фото і відео з депо "Дерниця".

Цікаво, що найсильніша людина світу Олексій Новіков і багаторазовий чемпіон України Олександр Лашин спочатку потягнули 5-вагонний поїзд метро (вага 156 тонн) на 20 метрів.

Однак вони не зупинилися на досягнутому і через кілька хвилин протягнули на таку ж відстань вже 8 вагонів підземки (238 тонн)!

"У спорті дуже часто апетит приходить під час їжі, тому ми і вирішили не зупинятися на досягнутому", - пояснили спортсмени.

Фото і відео унікального рекорду в київському метро дивіться нижче.

Фото: перетягування у метро поїзда (facebook.com/kyivmetro)

Додамо, що рекорд був приурочений спеціально до Дня Києва, який відзначатиметься 30 травня.

Фото: у депо "Дарниця" встановили рекорд України (facebook.com/natalka.makogon)

Фото: у метро Києві встановили рекорд України (facebook.com/strongman.org.ua)

Нагадаємо, нещодавно експерт розповів, коли у київському метро можуть підвищити вартість проїзду.

Також мер Києва Віталій Кличко назвав реальну вартість проїзду в підземці.

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