В столичном Днепре появились медузы: что известно
В столичной речке Днепр снова замечены морские обитатели. Речь идет о пресноводных медузах.
Об их появлении сообщил житель Киева Александр Киевлянин.
Где заметили медуз
По словам мужчины, маленькие медузы были замечены вблизи Русановского моста в Киеве среди водорослей.
Что мы знаем о пресноводных медузах
Пресноводная медуза Craspedacusta sowerbyi широко распространена практически на всех континентах за исключением Антарктиды, обитает в стоячих водоемах и речных заводях с медленным течением, а также искусственных прудах, водохранилищах.
Экологи считают, что такое явление происходит, когда вода нагревается выше +25 градусов.
Появление медуз — плохой симптом который означает, что качество воды в Днепре катастрофически ухудшается.
Как мы ранее писали, из-за оккупантов в Черном море массово гибнут дельфины.
Ранее также сообщалось, что в Азовском море российские оккупанты погубили краснокнижный вид рыб.