У столичному Дніпрі з'явилися медузи: що відомо

У столичній річці Дніпро знову помічені морські мешканці. Йдеться про прісноводних медуз.

Про їх появу повідомив житель Києва Олександр Киянин.

Де помітили медуз

За словами чоловіка, маленькі медузи були помічені поблизу Русанівського мосту в Києві серед водоростей.

Що ми знаємо про прісноводних медуз

Прісноводна медуза Craspedacusta sowerbyi широко поширена практично на всіх континентах за винятком Антарктиди, мешкає в стоячих водоймах і річкових заплавах з повільною течією, а також штучних ставках, водосховищах.

Екологи вважають, що таке явище відбувається, коли вода нагрівається вище +25 градусів.

Поява медуз - поганий симптом який означає, що якість води в Дніпрі катастрофічно погіршується.