UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У столичних школах учнів будуть оцінювати інакше через блекаути: що змінилося

На столичні школи очікують зміни (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві хочуть внести зміни до оцінювання знань школярів через постійні відключення світла та зв'язку. Термін виставлення семестрових оцінок подовжать, а також проведуть додаткові заняття для дітей, які довго не мали зв’язку з учителем.

Про це повідомляють в Департаменті освіти та науки Києва.

Які зміни планують внести

У документі, опублікованому в Департаменті, йдеться про труднощі здобування освіти в умовах війни. Серед згаданих є повітряна тривога, відсутність світла, води, опалення, повідомлення про мінування.

Оскільки через це учні можуть навіть не виходити на зв'язок з учителем тривалий час, процес навчання хочуть полегшити. Зокрема за допомогою відтермінування оцінювання.

Департамент освіти рекомендує школам:

  • організувати під час зимових канікул (до 27 січня) додаткові заняття, під час яких діти могли б вивчити пропущений матеріал разом з вчителем
  • перенести виставлення семестрових оцінок до 1 березня 2023 року

Таким чином школярі зможуть надолужити пропущене та, можливо, покращити свої бали з предметів.

Однак таке рішення не є остаточним, тому що школи можуть самостійно його ухвалювати на педрадах.

Рекомендації поширюються лише на школи Києва (фото: Юлія Червінська, РБК-Україна)

Коли в столичних школах будуть канікули

Зимові канікули у школах Києва триватимуть з 26 грудня по 27 січня. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення.

До того ж у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

У Київській області зимові канікули триватимуть 3-4 тижні, і це значно довше, ніж зазвичай. Більшість шкіл ідуть на відпочинок з 26 грудня. Деякі заклади освіти розпочинають зимові канікули з 19 або 31 грудня.

Раніше ми розповідали, коли будуть канікули в школах, коледжах та університетах України.

Читайте також, як вберегти очі дитини під час навчання без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
школадіти