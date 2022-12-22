У столичних школах учнів будуть оцінювати інакше через блекаути: що змінилося

Які зміни планують внести

У документі, опублікованому в Департаменті, йдеться про труднощі здобування освіти в умовах війни. Серед згаданих є повітряна тривога, відсутність світла, води, опалення, повідомлення про мінування.

Оскільки через це учні можуть навіть не виходити на зв'язок з учителем тривалий час, процес навчання хочуть полегшити. Зокрема за допомогою відтермінування оцінювання.

Департамент освіти рекомендує школам:

організувати під час зимових канікул (до 27 січня) додаткові заняття, під час яких діти могли б вивчити пропущений матеріал разом з вчителем

перенести виставлення семестрових оцінок до 1 березня 2023 року

Таким чином школярі зможуть надолужити пропущене та, можливо, покращити свої бали з предметів.

Однак таке рішення не є остаточним, тому що школи можуть самостійно його ухвалювати на педрадах.

Рекомендації поширюються лише на школи Києва (фото: Юлія Червінська, РБК-Україна)

Коли в столичних школах будуть канікули

Зимові канікули у школах Києва триватимуть з 26 грудня по 27 січня. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення.

До того ж у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

У Київській області зимові канікули триватимуть 3-4 тижні, і це значно довше, ніж зазвичай. Більшість шкіл ідуть на відпочинок з 26 грудня. Деякі заклади освіти розпочинають зимові канікули з 19 або 31 грудня.