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В столичных школах учеников будут оценивать иначе из-за блекаутов: что изменилось

Столичные школы ожидают изменения (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве хотят внести изменения в оценивание знаний школьников из-за постоянных отключений света и связи. Срок выставления семестровых оценок продлят, а также проведут дополнительные занятия для детей, долго не имевших связи с учителем.

Об этом сообщается в Департаменте образования и науки Киева.

Какие изменения планируют внести

В документе, опубликованном в Департаменте, говорится о трудностях получения образования в условиях войны. Среди упомянутых есть воздушная тревога, отсутствие света, воды, отопления, сообщения о минировании.

Поскольку ученики могут даже не выходить на связь с учителем длительное время, процесс обучения хотят облегчить. В частности посредством отсрочки оценки.

Департамент образования рекомендует школам:

  • организовать во время зимних каникул (до 27 января) дополнительные занятия, во время которых дети могли бы изучить пропущенный материал вместе с учителем
  • перенести выставку семестровых оценок до 1 марта 2023 года

Таким образом, школьники смогут наверстать пропущенное и, возможно, улучшить свои баллы по предметам.

Однако такое решение не окончательно, потому что школы могут самостоятельно его принимать на педсоветах.

Рекомендации распространяются только на школы Киева (фото: Юлия Червинская, РБК-Украина)

Когда в столичных школах будут каникулы

Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 26 декабря по 27 января. В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления.

К тому же, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

В Киевской области зимние каникулы продлятся 3-4 недели, и это значительно дольше обычного. Большинство школ уходят на отдых с 26 декабря. Некоторые учебные заведения начинают зимние каникулы с 19 или 31 декабря.

Раньше мы рассказывали, когда будут каникулы в школах, колледжах и университетах Украины.

Читайте также, как уберечь глаза ребенка во время обучения без света.

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