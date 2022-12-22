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В столичных школах учеников будут оценивать иначе из-за блекаутов: что изменилось

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Четверг 22 декабря 2022 11:45
В столичных школах учеников будут оценивать иначе из-за блекаутов: что изменилось Столичные школы ожидают изменения (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве хотят внести изменения в оценивание знаний школьников из-за постоянных отключений света и связи. Срок выставления семестровых оценок продлят, а также проведут дополнительные занятия для детей, долго не имевших связи с учителем.

Об этом сообщается в Департаменте образования и науки Киева.

Какие изменения планируют внести

В документе, опубликованном в Департаменте, говорится о трудностях получения образования в условиях войны. Среди упомянутых есть воздушная тревога, отсутствие света, воды, отопления, сообщения о минировании.

Поскольку ученики могут даже не выходить на связь с учителем длительное время, процесс обучения хотят облегчить. В частности посредством отсрочки оценки.

Департамент образования рекомендует школам:

  • организовать во время зимних каникул (до 27 января) дополнительные занятия, во время которых дети могли бы изучить пропущенный материал вместе с учителем
  • перенести выставку семестровых оценок до 1 марта 2023 года

Таким образом, школьники смогут наверстать пропущенное и, возможно, улучшить свои баллы по предметам.

Однако такое решение не окончательно, потому что школы могут самостоятельно его принимать на педсоветах.

В столичных школах учеников будут оценивать иначе из-за блекаутов: что изменилось

Рекомендации распространяются только на школы Киева (фото: Юлия Червинская, РБК-Украина)

Когда в столичных школах будут каникулы

Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 26 декабря по 27 января. В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления.

К тому же, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

В Киевской области зимние каникулы продлятся 3-4 недели, и это значительно дольше обычного. Большинство школ уходят на отдых с 26 декабря. Некоторые учебные заведения начинают зимние каникулы с 19 или 31 декабря.

Раньше мы рассказывали, когда будут каникулы в школах, колледжах и университетах Украины.

Читайте также, как уберечь глаза ребенка во время обучения без света.

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