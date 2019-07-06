Мощное землетрясение в США "загнало" ведущих новостей под стол в прямом эфире (видео)

Мощное землетрясение в США в Южной Калифорнии (Фото: коллаж РБК-Украина)

Стихия потрясла Южную Калифорнию. Зафиксирована сейсмическая активность мощностью 7,1 балла

Мощное землетрясение в США магнитудой 7,1 балла потрясло Южную Калифорнию. 5 июля стихия "загнала" ведущих вечернего выпуска новостей под стол прямо в прямом эфире. Видео было опубликовано на YouTube-канале CBS Los Angeles.

Отметим, что в Южной Калифорнии из-за мощнейшего за последние 20 лет землетрясения было объявлено чрезвычайное положение. В результате разгулявшейся стихии были госпитализированы 15 человек.

В Лос-Анджелесе во время телетрансляции новостей ведущие канала KCAL9 прервали выпуск из-за сильных толчков, попавших в сам эфир, и решили в целях безопасности спрятаться под стол.

Фото: скриншот

"Мы чувствуем очень сильные толчки... Думаю, нам стоит спрятаться под стол », - сказала не на шутку перепуганная ведущая.

Видео: YouTube / CBS Los Angeles / Earthquake Hits During Evening Newscast

Так, 5 июля эпицентр подземных толчков находился вблизи города Риджкрест за 240 километров от Лос-Анджелеса. Из-за оперативного срабатывания системы предупреждения власть была готова к новому землетрясению.

Напомним, что это уже не первое землетрясение в Калифорнии в этом году - перед эти 26 июня у побережья штата была зафиксирована сейсмическая активность мощностью 5,6 баллов.