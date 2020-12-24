"Столбопад" на Шулявском мосту: в Институте Патона назвали причину ЧП

Падение электроопор на Шулявском мосту в Киеве 15 декабря только чудом не привело к трагедии - три столба средь бела дня практически одновременно рухнули на проезжающие авто и повредили 9 машин. Эксперты объяснили, что "столбопад" произошел по причине заводского брака.

К такому выводу пришли специалисты Института электросварки имени Патона и Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций, передает The Village Украина.

Отмечается, что сварочный шов, который размещался в основе конструкции опор освещения, был разрушен.

Данная конструкция была изготовлена ​​на заводе. На момент монтажа на отремонтированном Шулявском мосту генподрядчик получил сертификат качества от завода-производителя.

В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева объяснили, что когда конструкцию устанавливали, то не могли визуально определить возможные повреждения сварочного шва.

Видео: Столбы на Шулявском мосту в Киеве упали 15 декабря

Всю ответственность за восстановление опор освещения на мосту понесет генподрядчик, с которым был заключен соответствующий договор. Именно он обязан за свой счет устранить возникшие по его вине недостатки. Кроме того, генподрядчик должен возместить убытки пострадавшим во время аварии.

После инцидента на Шулявском мосту убрали все фонари и контактную сеть троллейбусов, чтобы избежать аналогичных ЧП. Дело в том, что во время проверки конструкций моста обнаружили такие же повреждения сварных швов - дефекты расположены в тех же местах, трещины в которых привели к падению трех опор.

На Шулявском мосту после падения столбов демонтировали остальные электроопоры (фото: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, что Шулявский путепровод частично обрушился в феврале 2017 года, а ремонтные работы начались в марте 2019-го. Главную конструкцию нового моста над проспектом Победы установили в октябре прошлого года, а движение по Шулявскому мосту открыли после ремонта в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве снова повредили Стеклянный мост, и в этом подозревают вандалов.