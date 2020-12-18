В Киеве снова повредили Стеклянный мост. Подозревают вандалов

Фото: Стеклянный мост в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)

В пятницу, 18 декабря, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. Вероятная причина повреждения моста является вандализм.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сейчас участок с поврежденным стеклом огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя.

Сообщается, что сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения.

"Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря электроопоры на Шулявском мосту упали. В результате падения были повреждены несколько автомобилей, которые проезжали по путепроводу.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Люди в результате инцидента не пострадали.

Кроме того, электроопоры также заблокировали движение по Шулявскому путепроводу, что повлекло за собой транспортный коллапс в Киеве. В частности, столицу сковали сильные пробки.