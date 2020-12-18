ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве снова повредили Стеклянный мост. Подозревают вандалов

Киев, Пятница 18 декабря 2020 17:20
В Киеве снова повредили Стеклянный мост. Подозревают вандалов
Фото: Стеклянный мост в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 18 декабря, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. Вероятная причина повреждения моста является вандализм.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сейчас участок с поврежденным стеклом огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя.

Сообщается, что сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения.

"Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря электроопоры на Шулявском мосту упали. В результате падения были повреждены несколько автомобилей, которые проезжали по путепроводу.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Люди в результате инцидента не пострадали.

Кроме того, электроопоры также заблокировали движение по Шулявскому путепроводу, что повлекло за собой транспортный коллапс в Киеве. В частности, столицу сковали сильные пробки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киевпроисшествие

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь