Что не стоит класть на Пасху в корзинку: это освящать в церкви нельзя
Скоро украинцы будут отмечать самый большой и светлый праздник – Пасху. Одной из традиций этого праздника является освящение корзинки в церкви. Есть четкий список того, что нужно обязательно положить в такую пасхальную корзинку, а есть то, чего в корзинке быть не должно.
Какие продукты запрещены для освящения – читайте ниже.
Что нельзя класть в пасхальную корзину
В пасхальную корзинку нельзя класть любой алкоголь. Исключение – церковное красное вино. Однако в каждой церкви могут быть установлены свои порядки, поэтому узнайте – может ли ваше красное вино быть в корзинке.
- Нельзя класть кровяную колбасу.
- Нельзя класть материальные ценности (ключи, деньги, кошелек, украшения)
- Не кладут также соль и перец
- Не место в корзине фруктам
- Нельзя класть нож
Что нужно положить в корзину обязательно
В церкви отмечают, что каждый предмет в пасхальной корзине имеет свое символическое значение. Но в разных регионах состав корзинки может несущественно меняться.
Основной список для пасхальной корзины:
Испеченная паска – символизирует тело Христа и полноту жизни.
Творожная паска в форме пирамиды – символизирует гроб Господень
Писанки – символ новой жизни и один из главных атрибутов Пасхи
Мясное – кольцо домашней колбаски или буженины. В некоторых областях кладут сало. Эта пища символизирует жертвы, искупающей грехи человечества.
Масло – во многих регионах домашнее масло в форме овала присутствует в корзинке. Можно также положить твердый сыр или сметану.
Хрен – символ силы духа.
Свеча – ее вставляют в паску во время службы.
Накрывают корзинку вышитым полотенцем. Желательно, чтобы это было полотенце, сделанное собственными руками. А украсить можно веточкой вечнозеленого куста или дерева – такая зелень символизирует вечность.
Важно! В корзинку нужно сложить только то количество продуктов, которые семья съест во время праздника. Выбрасывать продукты, которые были освящены в церкви – категорически нельзя. Но ими можно поделиться с неимущими по дороге из церкви.
Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно нужно положить в пасхальную корзину.
А также рассказывали о том, как будем отмечать Пасху в условиях войны – ответы на самые важные вопросы.