Что не стоит класть на Пасху в корзинку: это освящать в церкви нельзя

Скоро украинцы будут отмечать самый большой и светлый праздник – Пасху. Одной из традиций этого праздника является освящение корзинки в церкви. Есть четкий список того, что нужно обязательно положить в такую пасхальную корзинку, а есть то, чего в корзинке быть не должно.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

В пасхальную корзинку нельзя класть любой алкоголь. Исключение – церковное красное вино. Однако в каждой церкви могут быть установлены свои порядки, поэтому узнайте – может ли ваше красное вино быть в корзинке.

Нельзя класть кровяную колбасу.

Нельзя класть материальные ценности (ключи, деньги, кошелек, украшения)

Не кладут также соль и перец

Не место в корзине фруктам

Нельзя класть нож

Что нужно положить в корзину обязательно

В церкви отмечают, что каждый предмет в пасхальной корзине имеет свое символическое значение. Но в разных регионах состав корзинки может несущественно меняться.

Основной список для пасхальной корзины:

Испеченная паска – символизирует тело Христа и полноту жизни.

Творожная паска в форме пирамиды – символизирует гроб Господень

Писанки – символ новой жизни и один из главных атрибутов Пасхи

Мясное – кольцо домашней колбаски или буженины. В некоторых областях кладут сало. Эта пища символизирует жертвы, искупающей грехи человечества.

Масло – во многих регионах домашнее масло в форме овала присутствует в корзинке. Можно также положить твердый сыр или сметану.

Хрен – символ силы духа.

Свеча – ее вставляют в паску во время службы.

Накрывают корзинку вышитым полотенцем. Желательно, чтобы это было полотенце, сделанное собственными руками. А украсить можно веточкой вечнозеленого куста или дерева – такая зелень символизирует вечность.

Важно! В корзинку нужно сложить только то количество продуктов, которые семья съест во время праздника. Выбрасывать продукты, которые были освящены в церкви – категорически нельзя. Но ими можно поделиться с неимущими по дороге из церкви.