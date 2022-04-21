Пасха в Украине во время войны: ответы на самые важные вопросы
Пасху в 2022 году украинцы будут отмечать в условиях военного положения. А это значит, что нужно будет придерживаться правил безопасности, отказаться от ночных богослужений и соблюдать комендантский час.
Какой будет Пасха в Украине в условиях войны – читайте ниже.
Ночные богослужения
Нет, традиционных ночных богослужений в храмах не будет. Их спланировали в большинстве городов так, чтобы они завершились до начала комендантского часа и начались в пасхальное воскресенье после 6 часов утра. Также богослужения можно будет смотреть онлайн.
Исключение – в Ровенской области и в Днепре. Там разрешили провести ночные богослужения, но комендантский час не отменили, он будет действовать с 22:00 до 06:00. Жителей области попросили ограничить посещение церквей и храмов, а все богослужения будут транслироваться онлайн.
Исключение сделали также в Волынской области – храмам проводить богослужения разрешили, но комендантский час при этом не отменили. У всех, кто будет находиться вне храмов и не рядом с ними – будут проверять документы.
А если воздушная тревога?
Если во время вечерних и утренних богослужений будет тревога и угроза ракетных ударов, то настояли церквей и храмов будут просить людей перейти в ближайшие укрытия. Об укрытия все представители духовенства оповещены.
Пасхальные ярмарки
В большинстве городов проводить пасхальные ярмарки в этом году не будут. Форматы праздничных мероприятий в каждом городе сделают более скромную и проведут локальные и в основном для детей – в библиотеках, театрах.
Что будет с транспортом
На Пасху электротранспорт и автобусы выйдут на маршруты с 06:00 утра, сразу после окончания комендантского часа. Накануне, в субботу, транспорт будет работать до 23:00.
Всех жителей Украины просят воздержаться от массовых посещений богослужений на Пасху. Есть угроза, что враг может обстреливать церкви.
Будьте осторожны, проведите праздник дома и, если вы все-таки решите посетить церковь – тщательно продумайте свой путь и рассчитайте время на дорогу туда и обратно.
Комендантский час на Пасху
- Киев с 22:00 до 05:00
- Днепр с 22:00 до 05:00 (в ночь на Пасху отменен)
- Львов с 23:00 до 06:00
- Одесса с 22:00 до 06:00
- Харьков с 20:00 до 06:00
- Запорожье с 21:00 до 05:00 (22, 23 и 24 апреля сократили с 19:00 до 05:00)
- Винница с 22:00 до 06:00
- Житомир с 22:00 до 05:00
- Полтава с 21:00 до 05:00
- Тернополь с 23:00 до 05:00
- Хмельницкий с 23:00 до 05:00
- Кропивницкий с 21:00 до 06:00
- Ивано-Франковск с 23:00 до 06:00
- Чернигов с 21:00 до 05:00
- Николаев с 21:00 до 06:00
- Ровно с 22:00 до 06:00
- Луцк с 23:00 до 06:00
- Черновцы с 23:00 до 05:00
- Сумы с 21:00 до 05:00
Где можно посмотреть богослужения
Богослужения Православной церкви Украины можно будет посмотреть в эфире национального всеукраинского телемарафона единых новостей. Также транслировать богослужения будут на телеканале UA:Культура.
Богослужения Митрополита Епифания можно будет посмотреть на странице ПЦУ в Facebook или на YouTube.
Какая будет погода на Пасху
На Пасху в Украине будет тепло, но синоптики прогнозируют дожди во многих областях. Осадки стоит ожидать в северных, центральных и восточных областях. Капать будет в Николаеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.
Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов. Днем в большинстве регионов прогреется до +16 +18 градусов, немного теплее будет на юге и юго-востоке страны.
В Киеве 24 апреля пройдет небольшой дождь – ночью, а также днем. Температура воздуха в ночные часы составит +7 +9 градусов, днем ожидается +15 +17 градусов.
Карта погоды в Украине на воскресенье, 24 апреля
Напомним, ранее мы писали о том, когда будут поминальные дни для посещения и кладбищ и можно ли это делать во время войны.
А также рассказывали о том, психологи объяснили, уместно ли отмечать Пасху в условиях войны.