Що не варто класти на Великдень в кошик: це освячувати в церкві не можна

Скоро українці відзначатимуть найбільше і світле свято - Великдень. Однією з традицій цього свята є освячення кошика в церкві. Є чіткий список того, що потрібно обов'язково покласти в такий Великодній кошик, а є те, чого в кошику бути не повинно.

Які продукти заборонені для освячення – читайте нижче.

Що не можна класти у Великодній кошик

У Великодній кошик не можна класти будь-який алкоголь. Виняток - церковне червоне вино. Однак в кожній церкві можуть бути встановлені свої порядки, тому дізнайтеся – чи може ваше червоне вино бути в кошику.

Не можна класти кров'яну ковбасу.

Не можна класти матеріальні цінності (ключі, гроші, гаманець, прикраси)

Не кладуть також сіль і перець

Не місце в кошику фруктам

Не можна класти ніж

Що потрібно покласти в кошик обов'язково

У церкві зазначають, що кожен предмет у великодньому кошику має своє символічне значення. Але в різних регіонах склад кошики може несуттєво змінюватися.

Основний список для великоднього кошика:

Спечена паска - символізує тіло Христа і повноту життя.

Сирна паска у формі піраміди - символізує гроб Господній

Писанки - символ нового життя та один з головних атрибутів Великодня

М'ясне - кільце домашньої ковбаски або буженини. У деяких областях кладуть сало. Ця їжа символізує жертви, що спокутує гріхи людства.

Масло - у багатьох регіонах домашнє масло у формі овалу присутній в кошику. Можна також покласти твердий сир або сметану.

Хрін - символ сили духу.

Свічка - її вставляють в паску під час служби.

Накривають кошик вишитим рушником. Бажано, щоб це був рушник, зроблений власними руками. А прикрасити можна гілочкою вічнозеленого куща або дерева – така зелень символізує вічність.

Важливо! У кошик потрібно скласти тільки ту кількість продуктів, які сім'я з'їсть під час свята. Викидати продукти, які були освячені в церкві - категорично не можна. Але ними можна поділитися з незаможними по дорозі з церкви.