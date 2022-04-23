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Що не варто класти на Великдень в кошик: це освячувати в церкві не можна

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Субота 23 квітня 2022 08:52
Що не варто класти на Великдень в кошик: це освячувати в церкві не можна Фото: що не можна класти у Великодній кошик (instagram com)
Автор: Анна Шиканова

Скоро українці відзначатимуть найбільше і світле свято - Великдень. Однією з традицій цього свята є освячення кошика в церкві. Є чіткий список того, що потрібно обов'язково покласти в такий Великодній кошик, а є те, чого в кошику бути не повинно.

Які продукти заборонені для освячення – читайте нижче.

Що не можна класти у Великодній кошик

У Великодній кошик не можна класти будь-який алкоголь. Виняток - церковне червоне вино. Однак в кожній церкві можуть бути встановлені свої порядки, тому дізнайтеся – чи може ваше червоне вино бути в кошику.

  • Не можна класти кров'яну ковбасу.
  • Не можна класти матеріальні цінності (ключі, гроші, гаманець, прикраси)
  • Не кладуть також сіль і перець
  • Не місце в кошику фруктам
  • Не можна класти ніж

Що потрібно покласти в кошик обов'язково

У церкві зазначають, що кожен предмет у великодньому кошику має своє символічне значення. Але в різних регіонах склад кошики може несуттєво змінюватися.

Основний список для великоднього кошика:

Спечена паска - символізує тіло Христа і повноту життя.

Сирна паска у формі піраміди - символізує гроб Господній

Писанки - символ нового життя та один з головних атрибутів Великодня

М'ясне - кільце домашньої ковбаски або буженини. У деяких областях кладуть сало. Ця їжа символізує жертви, що спокутує гріхи людства.

Масло - у багатьох регіонах домашнє масло у формі овалу присутній в кошику. Можна також покласти твердий сир або сметану.

Хрін - символ сили духу.

Свічка - її вставляють в паску під час служби.

Накривають кошик вишитим рушником. Бажано, щоб це був рушник, зроблений власними руками. А прикрасити можна гілочкою вічнозеленого куща або дерева – така зелень символізує вічність.

Важливо! У кошик потрібно скласти тільки ту кількість продуктів, які сім'я з'їсть під час свята. Викидати продукти, які були освячені в церкві - категорично не можна. Але ними можна поділитися з незаможними по дорозі з церкви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково потрібно покласти у Великодній кошик.

А також розповідали про те, як відзначатимемо Великдень в умовах війни - відповіді на найважливіші питання.

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