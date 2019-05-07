ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на продукты в мае: чего ожидать украинцам

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 13:15
Цены на продукты в мае: чего ожидать украинцам
Коллаж РБК-Украина

Эксперты дали неоднозначный прогноз

В этом году ранние овощи появились раньше, чем в прошлом. И цены порадовали своей лояльностью. О том, чего ожидать украинцам в мае рассказали эксперты, передает Сегодня.

Руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман утверждает, что ранние овощи будут дешеветь. По словам специалиста, связано данное явление с тем, что в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы.

Цены на продукты в мае: чего ожидать украинцамФото: (pixabay.com)

Если учитывать сезонный фактор, то в мае должно подешеветь также и молоко, однако снижение затрат на сырье не отражается на молочных продуктах. Отмечается, что цены на эту группу товаров в мае сохранятся, прогнозирует эксперт, допуская незначительный рост - до 1,5 % в месяц.

Такая же ситуация обстоит и с ценами на мясо. Эксперт прокомментировал так: "Мясо достигло европейской цены, и даже уже выше, особенно курятина. Поэтому не думаю, что мясо буде расти в цене. Полагаю, мы увидим либо такие цены, как были, либо плюс-минус 1%".

Напомним, что в Украине резко подешевел популярный овощ. Теперь на столичных оптовых рынках он стоит вдвое меньше, чем раньше. 

Ранее ряд экспертов сделали прогноз о том, будут ли в Украине дорожать основные и наиболее популярные продукты. Они напомнили, что некоторые продукты растут в цене не столько из-за выборов, как из-за сезонного фактора и потому, что в период Пасхи среди украинцев значительно растет ажиотаж к определенным продуктам.

Также в Украине наблюдается плавный рост цен на жилье. Стоимость жилья выросла как на первичном рынке, так и на вторичном. Дорожают практически все виды жилья - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

В десять раз: какие продукты в Украине стремительно дорожают В Украине снизились цены на газ для населения
Новости Украины цены
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь