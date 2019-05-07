Цены на продукты в мае: чего ожидать украинцам

Коллаж РБК-Украина

Эксперты дали неоднозначный прогноз

В этом году ранние овощи появились раньше, чем в прошлом. И цены порадовали своей лояльностью. О том, чего ожидать украинцам в мае рассказали эксперты, передает Сегодня.

Руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман утверждает, что ранние овощи будут дешеветь. По словам специалиста, связано данное явление с тем, что в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы.

Фото: (pixabay.com)

Если учитывать сезонный фактор, то в мае должно подешеветь также и молоко, однако снижение затрат на сырье не отражается на молочных продуктах. Отмечается, что цены на эту группу товаров в мае сохранятся, прогнозирует эксперт, допуская незначительный рост - до 1,5 % в месяц.

Такая же ситуация обстоит и с ценами на мясо. Эксперт прокомментировал так: "Мясо достигло европейской цены, и даже уже выше, особенно курятина. Поэтому не думаю, что мясо буде расти в цене. Полагаю, мы увидим либо такие цены, как были, либо плюс-минус 1%".

Напомним, что в Украине резко подешевел популярный овощ. Теперь на столичных оптовых рынках он стоит вдвое меньше, чем раньше.

Ранее ряд экспертов сделали прогноз о том, будут ли в Украине дорожать основные и наиболее популярные продукты. Они напомнили, что некоторые продукты растут в цене не столько из-за выборов, как из-за сезонного фактора и потому, что в период Пасхи среди украинцев значительно растет ажиотаж к определенным продуктам.

Также в Украине наблюдается плавный рост цен на жилье. Стоимость жилья выросла как на первичном рынке, так и на вторичном. Дорожают практически все виды жилья - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.