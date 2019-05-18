Питание в школах: украинцев ждут необычные нововведения

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Украинцев ожидают реформирования системы детского питания в учебных учреждениях

В учебных учреждениях Киева планируют улучшить качество и усилить контроль над закупками продуктов за счет закрепления монополии за коммунальными предприятиями. Подробности сообщают "Вести".

Комиссия Киеврады рассмотрела проект решения нового порядка организации питания учащихся, цель которого - лишить частных поставщиков права кормить школьников. Теперь учреждения смогут самостоятельно выбрать партнера, учитывая отзывы и собственный опыт сотрудничества. Однако эксперты утверждают, что данное решение не приведет к улучшениям.

Депутат Киеврады Александр Пабат отметил: "Никакого улучшения качества питания или контроля за продуктами это решение не даст. Что сейчас мешает контролировать качество? Ничего".

По данным аналитической системы тендерных закупок ProZorro, организацией поставок продуктов питания для столичных учебных заведений занимаются несколько фирм. Среди них "Понтем.уа", "Фавор", "Бизнес Плюс ЛТД" и "Гранат". К слову, как следует из реестра судебных решений, две последние фирмы уже фигурировали в уголовном деле о завышении цен.

Также есть мнение, что между рядом управлений образований Киева и поставщиками существует коррупционный сговор с целью обеспечения победы в тендерах на поставку продуктов питания.

"Поэтому предложения участников, которые не состояли в сговоре, якобы неправомерно отклонялись. А если отклонить предложение "неугодного" участника под относительно законным предлогом не получалось, торги отменяли, из-за чего происходили перебои в поставках продуктов в учебные заведения города", - отмечают в организации.

К слову, в КГГА обещают новое меню, однако реальных изменений пока не произошло. "Уже с 1 сентября мы введем новые стандарты контроля качества продуктов. Кроме того, мы планируем сделать все коммунальные предприятия, которые занимаются организацией питания, неприбыльными, то есть не зарабатывать на детях, а также внедрить новое меню, в которое добавится диетическая составляющая и большое разнообразие продуктов", - рассказал глава Подольской РГА Валентин Мондриевский.

Мы писали о том, что в сети разразился скандал из-за питания в киевском детсаде. В соцсети выложили шокирующие снимки продуктов, которыми кормят детей в "Сказке": огурцы с плесенью, почерневшая свекла в борще и бутерброд с маленьким кусочком сыра.

Ранее в Киеве приостановили работу 13 компаний за некачественное питание в школах.

А также рассказывали о том, что "татуировка" второклассника вызвала нешуточный скандал в школе.