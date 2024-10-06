Стьобана жіноча куртка - тренд сезону: з чим її носити

Стьобану куртку зазвичай шиють із багаторазово прострочених натуральних чи синтетичних матеріалів. При виготовленні такого верхнього одягу завжди простібаються як мінімум два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач.

Стьобана куртка - мастхев на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Ця тенденція, яка увірвалася в модний світ у 2023 році, і точно залишиться в ньому на тривалий час. Техніка, яка використовується при створенні такого одягу, забезпечує тепло і при цьому не обтяжує зайвою вагою, а наявність у деяких моделях складних капюшонів і комірів-воронок допоможуть вам підготуватися до найнесподіваніших погодних умов.

Модний варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

З чим носити модну стьобану куртку? Найпростіший варіант на осінь - з джинсами. Одягайте улюблений светр або лонгслів, штани з деніму та слінгбеки. Для більш холодних днів підберіть до образу ботильйони на підборах.

Стильний варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

А для офісноого луку можна приглянути чорну стьобану куртку з накладними кишенями. Надягайте білий кардиган, прямі штани та ботильйони з вузькими носками на невеликому підборі-чарочці. Доповніть образ модною курткою та невеликою сумкою.

Варіант в офіс чи на ділову зустріч (фото: instagram.com/anoukyve)