100% вернут: эксперт рассказал, как правильно давать деньги в долг

Давая деньги взаймы, не стоит забывать, что себя стоит максимально обезопасить. Так, адвокат Сергей Войченко дал украинцам важные рекомендации, придерживаясь которых, можно избежать ряд негативных последствий, передает Сегодня.

"С заемщика нужно взять расписку, которая должна быть написана им собственноручно. Лучше, чтобы она была заверена нотариусом или же написана при нескольких свидетелях", - комментирует эксперт.

К слову, занимая небольшие суммы, кредитору нужно быть готовому к нескольким нюансам, ведь если вы захотите вернуть деньги через суд, то придется заплатить судебный сбор, а после заплатить за услуги юриста.

По его словам, за последнее время в Украине произошла масса случаев, когда людям предлагают взаймы деньги под залог недвижимости. Однако такие схемы очень опасны и ненадежны.

"Схема работает так: занимая, например, 50 тысяч, с вас требуют заключения сделки по купле-продаже недвижимости. Вам могут обещать, что после того, как погасите долг, вам вернут и вашу недвижимость. Но, как правило, дельцы забирают недвижимость в обмен на те небольшие суммы, которые вы у них одолжили", - говорит юрист.

Напомним, что в украине больше не будут оплачивать больничный.