Стійкі до хвороб і погодних умов: які квіти сіють восени

Крім "бонусу" з більшою резистентністю до холодів і всіляких захворювань, при посіві насіння квітів також звільняється час навесні, коли на грядках у городників і так чимало турбот.

Квіти однорічники, які добре сіяти під зиму:

чорнобривці, волошка, резеду, космею, настурцію, амарант, дельфініум;

мак, адоніс літній, аліссум морський, айстра китайська, гвоздика китайська, годеція великоквіткова;

іберіс гіркий та парасольковий, календула лікарська, кларкія нігтикова, лаватера тримісячна;

лобулярія морська, левиний зів, малькольмія приморська, матіола дворога, запашна резеда, хризантема.

Квіти дворічники :

маргаритки;

незабудки;

турецька гвоздика;

віола.

Квіти багаторічники :