Стійкі до хвороб і погодних умов: які квіти сіють восени

Настання прохолодного сезону - не привід для садівників завершувати посів рослин, адже в майбутньому вони матимуть більшу стійкість до погодних сюрпризів. Це стосується посіву під зиму деяких квітів, які потім порадують кращим зростанням і не боятимуться хвороб.
Які ж квіти доречно сіяти восени, розказано на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Крім "бонусу" з більшою резистентністю до холодів і всіляких захворювань, при посіві насіння квітів також звільняється час навесні, коли на грядках у городників і так чимало турбот.
Квіти однорічники, які добре сіяти під зиму:
Квіти дворічники :
Квіти багаторічники :
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можна зробити опору для кущів чи квітів своїми руками.
Додамо також, перед цим ми писали, як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати ранній урожай.