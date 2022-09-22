Устойчивы к болезням и погодным условиям: какие цветы сеют осенью

Помимо "бонуса" с большей резистентностью к холодам и всяческим заболеваниям, при посеве семян цветов также освобождается время в весеннюю пору, когда на грядках у огородников и так полно забот.

Цветы однолетники, которые хорошо сеять под зиму:

бархатцы, василек, резеда, космея, настурция, амарант, дельфиниум;

мак, адонис пожилой, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая;

иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготочная, лаватера трехмесячная;

лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, матиола дворога, душистая резеда, хризантема.

Цветы двулетники:

маргаритки;

незабудки;

турецкая гвоздика;

виола.

Цветы многолетники: