Устойчивы к болезням и погодным условиям: какие цветы сеют осенью

Наступление прохладного сезона - не повод для садоводов завершать посев растений, ведь в будущем они будут обладать большей устойчивостью к погодным сюрпризам. Это касается посева под зиму некоторых цветов, которые затем порадуют лучшим ростом и не будут страшиться болезней.
Какие же цветы уместно сеять осенью, рассказано на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Помимо "бонуса" с большей резистентностью к холодам и всяческим заболеваниям, при посеве семян цветов также освобождается время в весеннюю пору, когда на грядках у огородников и так полно забот.
Цветы однолетники, которые хорошо сеять под зиму:
Цветы двулетники:
Цветы многолетники:
Напомним, ранее мы рассказывали, как можно сделать опору для кустов или цветов своими руками.
Добавим также, перед этим мы писали, как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай.