Стівен Кінг не їде до України

Насправді Стівен Кінг до України не їде. Ну чи поки що не планує приїхати. На жаль багатьох його шанувальників.

Першими про його візит повідомили на сайті uamedia.eu. І публікація з'явилася ще вчора о 13:19.

Якби знаменитий письменник збирався до Києва, то вже встиг би двічі доїхати з Варшави. Що цікаво – вчора ця новина була не помічена і масово її тиражувати не стали.

Але сьогодні відзначилися у Twitter-акаунті "Верховна Рада". Вони повідомили ту саму інформацію, що Стівен Кінг виїхав із Варшави до Києва та для його зручності навіть причепили до поїзда ще один додатковий вагон.

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Далі цю інформацію розмістили на багатьох Telegram-каналах, Twitter і про це повідомили деякі новинні ЗМІ.

Варто зазначити, що повідомлення з Twitter "Верховної Ради" зникло буквально за кілька годин. Декілька сайтів вже поставили спростування, а деякі просто видалили новину. І лише розчаровані фанати чекають на приїзд Стівена Кінга на київському вокзалі.

Фото: Розчаровані фанати чекають Стівена Кінга на вокзалі у Києві

"Сьогодні якісь "інфоцигани" вкотре поширили фейк про те, що Стівен Кінг приїжджає до Києва на спеціальному вагоні. І купа народу цю х*рень поширили. І навіть деякі великі ЗМІ. "Перевіряти інформацію" - це напевно просто таке модне словосполучення без практичного вживання. Хоча й не завжди можна перевірити. Ось топові західні ресурси вигадали собі дуже зручну схему: посилатися на "неназвані джерела". Піди перевір. Трафік є, а репутаційних втрат немає", - описав ситуацію Андрій Данкович.

Неприїзд Стівена Кінга, звісно ж, засмутив його фанатів та шанувальників. Але народні умільці вже швидко створили багато кумедних мемів. А Стівен Кінг, сподіваємось, незабаром відвідає нашу країну.

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