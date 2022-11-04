Стівен Кінг не їде до України

У п'ятницю, 4 листопада, соціальні мережі та деякі ЗМІ розбурхало повідомлення про те, що в Україну потягом з Варшави до Києва їде знаменитий письменник, "король жахів" Стівен Кінг. Він із перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну і часто публікує у своєму Twitter жорсткі повідомлення.
Приїде Кінг в Україну насправді чи ні, а також хто запустив інформацію про його приїзд - читайте у матеріалі Styler нижче.
Насправді Стівен Кінг до України не їде. Ну чи поки що не планує приїхати. На жаль багатьох його шанувальників.
Першими про його візит повідомили на сайті uamedia.eu. І публікація з'явилася ще вчора о 13:19.
Якби знаменитий письменник збирався до Києва, то вже встиг би двічі доїхати з Варшави. Що цікаво – вчора ця новина була не помічена і масово її тиражувати не стали.
Скріншот
Далі цю інформацію розмістили на багатьох Telegram-каналах, Twitter і про це повідомили деякі новинні ЗМІ.
Варто зазначити, що повідомлення з Twitter "Верховної Ради" зникло буквально за кілька годин. Декілька сайтів вже поставили спростування, а деякі просто видалили новину. І лише розчаровані фанати чекають на приїзд Стівена Кінга на київському вокзалі.
Фото: Розчаровані фанати чекають Стівена Кінга на вокзалі у Києві
"Сьогодні якісь "інфоцигани" вкотре поширили фейк про те, що Стівен Кінг приїжджає до Києва на спеціальному вагоні. І купа народу цю х*рень поширили. І навіть деякі великі ЗМІ. "Перевіряти інформацію" - це напевно просто таке модне словосполучення без практичного вживання. Хоча й не завжди можна перевірити. Ось топові західні ресурси вигадали собі дуже зручну схему: посилатися на "неназвані джерела". Піди перевір. Трафік є, а репутаційних втрат немає", - описав ситуацію Андрій Данкович.
Неприїзд Стівена Кінга, звісно ж, засмутив його фанатів та шанувальників. Але народні умільці вже швидко створили багато кумедних мемів. А Стівен Кінг, сподіваємось, незабаром відвідає нашу країну.
Скріншоти
До речі, раніше ми писали, що Стівен Кінг жорстко висловився про атаки росіян на Україну.
А ще розповідали про те, що Кінг зажадав, щоби Росія відвалила від України.