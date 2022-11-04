Стивен Кинг не едет в Украину

На самом деле Стивен Кинг в Украину не едет. Ну или пока не планирует приехать. К огорчению многих его поклонников.

Первыми о его визите сообщили на сайте uamedia.eu. И публикация появилась еще вчера, в 13:19.

Если бы знаменитый писатель собирался в Киев, то уже бы успел дважды доехать из Варшавы. Что интересно - вчера эта новость была не замечена и массово ее тиражировать не стали.

Но сегодня отличились в Twitter-аккаунте "Верховна Рада". Они сообщили ту же информацию, что Стивен Кинг выехал из Варшавы в Киев и для его удобства даже прицепили к поезду еще один дополнительный вагон.

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Далее эту информацию разместили на многих Telegram-каналах, в Twitter и об этом сообщили некоторые новостные СМИ.

Стоит отметить, что сообщение из Twitter "Верховной Рады" исчезло буквально через пару часов. Несколько сайтов уже поставили опровержение, а некоторые - просто удалили новость. И только разочарованные фанаты ждут приезда Стивена Кинга на киевском вокзале.

Фото: Разочарованные фанаты ждут Стивена Кинга на вокзале в Киеве

"Сегодня какие-то "инфоцыгане" в который раз распространили фейк о том, что Стивен Кинг приезжает в Киев на специальном вагоне. И куча народу эту х*рень распространили. И даже некоторые большие СМИ. "Проверять информацию" - это наверное просто такое модное словосочетание без практического употребления. Хотя и не всегда можно проверить. Вот топовые западные ресурсы придумали себе очень удобную схему: ссылаться на "неназванные источники". Пойди проверь. Трафик есть, а репутационных потерь нет", - описал ситуацию Андрей Данкович.

Неприезд Стивена Кинга, конечно же, огорчил его фанатов и поклонников. Но народные умельцы уже быстро создали много смешных мемов. А Стивен Кинг, надеемся, скоро посетит нашу страну.

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