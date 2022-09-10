Стивен Кинг эмоционально поддержал успехи ВСУ на фронте

Что написал Стивен Кинг

В ночь на 10 сентября Стивен опубликовал пост в соцсети.

"Украинцы надирают задницы сегодня. Слава Украине!" – написал Стивен Кинг.

Стивен Кинг поддержал ВСУ (twitter.com/StephenKing)

Отметим, что у американского автора в Twitter 6, 8 миллиона читателей.

Кинг поддерживает Украину

Известный американский писатель Стивен Кинг ранее сообщил, что не будет заключать контракты с российскими изданиями на издательство его книг, после вторжения России в Украину.

Также он показал фото в сети, где стоит в патриотической украинской футболке.

Писатель Стивен Кинг поддерживает Украину (twitter.com/StephenKing)