Стивен Кинг эмоционально поддержал успехи ВСУ на фронте

Всемирно известный писатель Стивен Кинг, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, отреагировал на успехи ВСУ на фронте. Речь идет о наступлении наших бойцов на Харьковском направлении.
Так, в Twitter "король ужасов" прокомментировал успехи ВСУ.
В ночь на 10 сентября Стивен опубликовал пост в соцсети.
"Украинцы надирают задницы сегодня. Слава Украине!" – написал Стивен Кинг.
Отметим, что у американского автора в Twitter 6, 8 миллиона читателей.
Известный американский писатель Стивен Кинг ранее сообщил, что не будет заключать контракты с российскими изданиями на издательство его книг, после вторжения России в Украину.
Также он показал фото в сети, где стоит в патриотической украинской футболке.
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