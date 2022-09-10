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Стивен Кинг эмоционально поддержал успехи ВСУ на фронте

Фото: Стивен Кинг поддерживает украинцев (film.ru)
Автор: Людмила Жукова

Всемирно известный писатель Стивен Кинг, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, отреагировал на успехи ВСУ на фронте. Речь идет о наступлении наших бойцов на Харьковском направлении.

Так, в Twitter "король ужасов" прокомментировал успехи ВСУ.

Что написал Стивен Кинг

В ночь на 10 сентября Стивен опубликовал пост в соцсети.

"Украинцы надирают задницы сегодня. Слава Украине!" – написал Стивен Кинг.

Стивен Кинг поддержал ВСУ (twitter.com/StephenKing)

Отметим, что у американского автора в Twitter 6, 8 миллиона читателей.

Кинг поддерживает Украину

Известный американский писатель Стивен Кинг ранее сообщил, что не будет заключать контракты с российскими изданиями на издательство его книг, после вторжения России в Украину.

Также он показал фото в сети, где стоит в патриотической украинской футболке.

Писатель Стивен Кинг поддерживает Украину (twitter.com/StephenKing)

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