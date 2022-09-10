RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стівен Кінг емоційно підтримав успіхи ЗСУ на фронті

Фото: Стівен Кінг підтримує українців (film.ru)
Автор: Людмила Жукова

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, відреагував на успіхи ЗСУ на фронті. Йдеться про наступ наших бійців на Харківському напрямку.

Так, в Twitter "король жахів" прокоментував успіхи ЗСУ.

Що написав Стівен Кінг

У ніч на 10 вересня Стівен опублікував пост в соцмережі.

"Українці надирають дупи сьогодні. Слава Україні!"- написав Стівен Кінг.

Стівен Кінг підтримав ЗСУ (twitter.com/StephenKing)

Зазначимо, що у американського автора в Twitter 6,8 мільйона читачів.

Кінг підтримує Україну

Відомий американський письменник Стівен Кінг раніше повідомив, що не укладатиме контракти з російськими виданнями на видавництво його книг, після вторгнення Росії в Україну.

Також він показав фото в мережі, де стоїть в патріотичній українській футболці.

Письменник Стівен Кінг підтримує Україну (twitter.com/StephenKing)

Читайте також, Стівен Кінг публічно підтримав Україну.

Також читайте, що Тільда Свінтон на Венеціанському кінофестивалі блищала в "українському образі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України