Стівен Кінг емоційно підтримав успіхи ЗСУ на фронті

Що написав Стівен Кінг

У ніч на 10 вересня Стівен опублікував пост в соцмережі.

"Українці надирають дупи сьогодні. Слава Україні!"- написав Стівен Кінг.

Стівен Кінг підтримав ЗСУ (twitter.com/StephenKing)

Зазначимо, що у американського автора в Twitter 6,8 мільйона читачів.

Кінг підтримує Україну

Відомий американський письменник Стівен Кінг раніше повідомив, що не укладатиме контракти з російськими виданнями на видавництво його книг, після вторгнення Росії в Україну.

Також він показав фото в мережі, де стоїть в патріотичній українській футболці.

Письменник Стівен Кінг підтримує Україну (twitter.com/StephenKing)