Стівен Кінг емоційно підтримав успіхи ЗСУ на фронті

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, відреагував на успіхи ЗСУ на фронті. Йдеться про наступ наших бійців на Харківському напрямку.
Так, в Twitter "король жахів" прокоментував успіхи ЗСУ.
У ніч на 10 вересня Стівен опублікував пост в соцмережі.
"Українці надирають дупи сьогодні. Слава Україні!"- написав Стівен Кінг.
Зазначимо, що у американського автора в Twitter 6,8 мільйона читачів.
Відомий американський письменник Стівен Кінг раніше повідомив, що не укладатиме контракти з російськими виданнями на видавництво його книг, після вторгнення Росії в Україну.
Також він показав фото в мережі, де стоїть в патріотичній українській футболці.
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