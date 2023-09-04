Стівен Фрай приїхав у Київ. Перші фото актора здивували

Що публікує Стівен Фрай про Україну

Перше фото, яке розмістив у своїх соцмережах знаменитий британський актор та письменник - вагон поїзда із Польщі до Києва. Це звичайне спальне купе міжнародного поїзда.

У коментарях Фрая привітали жителі України та подякували йому за підтримку. А його друзі з Британії та США попросили себе берегти в Україні.

Потяг, яким Фрай їхав до Києва (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Друге фото - комплект маски-саморятувальника від українських парамедиків, який опинився в його номері готелю.

"Все гаразд, але більшість британських номерів у готелі не оснащують протигазами", - підписав фото Фрай.

Ця фотографія спантеличила підписників, і вони знову попросили актора залишатися в безпеці та не повідомляти про своє місцезнаходження.

Маска в номері Стівена Фрая (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Що Стівен Фрай робить в Україні

Як зазначив артист у ранніх публікаціях, він приїхав до України на запрошення Офісу президента і проводитиме саміт із психічного здоров'я.

"Велика честь бути запрошеним, і, на мій погляд, проведення такого саміту неймовірно добре відображає відкритість та здоровий глузд українського уряду. Це зовсім не пропагандистський трюк, а реальне об'єднання неврологів, соціологів, психологів і тих, хто працює з психічними травмами", - написав він.

Стівен Фрай (фото: instagram.com/stephenfryactually)

Хто такий Стівен Фрай

Британський комедійний актор, письменник, сценарист, ведучий телевізійний, режисер. Став особливо популярним після ролей у телесеріалах "Чорна Гадюка", "Джівс і Вустер", а також за роллю Оскара Вайлда у фільмі "Вайлд".

Крім кар'єри артиста, він відбувся і як письменник - написав чотири романи, веде свої шпальти в газетах та журналах.