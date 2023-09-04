Стивен Фрай приехал в Киев. Первые фото актера удивили

Британский комедийный актер и писатель Стивен Фрай приехал в Украину. По дороге в Киев он детально описывал свои приключения и поделился первыми фотографиями, которые озадачили пользователей сети.
Что опубликовал Стивен Фрай на своей странице в Instagram и какая у него цель визита в Украину - читайте в материале Styler ниже.
Первое фото, которое разместил в своих соцсетях знаменитый британский актер и писатель - вагон поезда из Польши в Киев. Это обычное спальное купе международного поезда.
В комментариях Фрая поприветствовали жители Украины и поблагодарили его за поддержку. А его друзья из Британии и США попросили себя беречь в Украине.
Поезд, на котором Фрай ехал в Киев (фото: instagram.com/stephenfryactually)
Второе фото - комплект маски-самоспасателя от украинских парамедиков, которая оказалась в его номере гостиницы.
"Все хорошо, но большинство британских номеров в отеле не оснащают противогазами", - подписал фото Фрай.
Этот снимок озадачил подписчиков, и они снова попросили актера оставаться в безопасности и не сообщать о своем местонахождении.
Маска в номере Стивена Фрая (фото: instagram.com/stephenfryactually)
Как отметил артист в ранних публикациях, он приехал в Украину по приглашению Офиса президента и будет проводить саммит по психическому здоровью.
"Большая честь быть приглашенным, и, на мой взгляд, проведение такого саммита невероятно хорошо отражает открытость и здравый смысл украинского правительства. Это совсем не пропагандистский трюк, а реальное объединение неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами", - написал он.
Стивен Фрай (фото: instagram.com/stephenfryactually)
Британский комедийный актер, писатель, сценарист, телевизионный ведущий, режиссер. Стал особенно популярен после ролей в телесериалах "Черная Гадюка", "Дживс и Вустер", а также по роли Оскара Уайлда в фильме "Уайлд".
Кроме карьеры артиста, он состоялся и как писатель - написал четыре романа, ведет свои колонки в газетах и журналах.
Кстати, ранее мы писали, что Украину посетил звезда "Игры престолов".
А еще рассказывали о том, как российских актеров встречают в Грузии.