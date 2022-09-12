Стиралка стала плохо вымывать порошок? Держите простое решение

Стиральная машина может начать плохо вымывать порошок из отсека, вследствие чего белье при полоскании плохо отчищается от моющего средства, так как вода постоянно набирается через остатки порошка.
Как решить эту сложность, читайте ниже в нашем материале Styler.
Чтобы устранить проблему, достаньте отсек для стирального порошка, там вы увидите отверстия, через которые проходит вода. Они могут быть засорены известковым налетом, ржавчиной.
Можно прочистить каждое при помощи зубочистки.
Скриншот: Очистите отверстия зубочисткой
Но есть более простой способ:
Скриншот: Почистите отверстия от налета
Еще причиной плохого напора воды может быть засорение водяного фильтра. Он находится в месте подключения шланга для воды к машинке.
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