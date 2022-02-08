Стипендии vs стоимость обучения: сколько сейчас студенты получают за знания и тратят на образование

Какие стипендии у украинских студентов

С начала 2022 года заработали внесенные изменения в постановлении Кабмина №933 о "Вопросе стипендиального обеспечения". Так, были повышены:

стипендии студентов высших учебных заведений (ВУЗов), научных учреждений, которые получают степени младшего бакалавра, бакалавра, специалиста или магистра - до 2 тысяч гривен (перед этим получали 1300 гривен), а повышенная стипендия теперь повысилась до 2550 гривен;

стипендии студентов учреждений профессионального образования, которые учатся на младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, бакалавра - до 1250 гривен (было 980 гривен), а повышенная стипендия составляет 1930 гривен;

стипендии учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - до 1250 гривен (было 490 гривен);

суммы президентской академической стипендии варьируются в зависимости от типа учебного заведения между 2750 и 4400 гривен;

суммы именной и академической стипендии от Кабинета министров - от 2500 до 4000 гривен.

Сколько стоит обучение в вузах Украины

Стипендии, как известно, получают учащиеся на бюджетной форме, а контрактники такого "заработка" за получение знаний лишены. Отбор на бюджетную форму обучения происходит по обыкновению на основе данных по конкурсным баллам и достижениях самих абитуриентов.

Стоимость обучения в украинских высших учебных заведениях меняется регулярно и, как правило, в сторону увеличения. Сейчас самое дорогое образование (у айтишников во Львове - IT STEP UNIVERSITY) стоит 88 тысяч, а самый "бюджетный" вариант - всего 2,5 тысячи гривен (у семинаристов в Днепре - Днепровская Духовная Семинария).

Ниже - цены на учебу для студентов ряда популярных украинских вузов, по данным Национального университета "Одесская юридическая академия".