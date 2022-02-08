Стипендії vs вартість навчання: скільки зараз студенти отримують за знання і витрачають на освіту

Які стипендії в українських студентів

З початку 2022 року запрацювали внесені зміни в постанові Кабміну №933 про "Питання стипендіального забезпечення". Так, були підвищені:

стипендії студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ), наукових установ, які отримують ступені молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста або магістра - до 2 тисяч гривень (перед цим отримували 1300 гривень), а підвищена стипендія тепер підвищилася до 2550 гривень;

стипендії студентів закладів професійної освіти, які навчаються на молодшого спеціаліста, професійного молодшого бакалавра, бакалавра - до 1250 гривень (було 980 гривень), а підвищена стипендія становить 1930 гривень;

стипендії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - до 1250 гривень (було 490 гривень);

суми президентської академічної стипендії варіюються залежно від типу навчального закладу між 2750 і 4400 гривень;

суми іменної та академічної стипендії від Кабінету міністрів - від 2500 до 4000 гривень.

Скільки коштує навчання у вишах України

Стипендії, як відомо, отримують учні на бюджетній формі, а контрактники такого "заробітку" за отримання знань позбавлені. Відбір на бюджетну форму навчання відбувається зазвичай на основі даних за конкурсними балами та досягненнями самих абітурієнтів.

Вартість навчання в українських вищих навчальних закладах змінюється регулярно і, як правило, у бік збільшення. Зараз найдорожча освіта (в айтішників у Львові - IT STEP UNIVERSITY) коштує 88 тисяч, а "найбюджетніший" варіант - всього 2,5 тисячі гривень (у семінаристів в Дніпрі - Дніпровська Духовна Семінарія).

Нижче - ціни на навчання для студентів ряду популярних українських вузів, за даними Національного університету "Одеська юридична академія".