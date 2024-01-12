В Україні на вихідних посилиться мороз: де буде найхолодніше

Погода в Україні на вихідних, 13 та 14 січня, погіршиться. По всій країні посилиться мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота

За даними синоптиків, завтра у більшості областей очікується невеликий сніг, та хмарна погода. Лише на сході та в Одеській області без суттєвих опадів.

Температура повітря:

на півночі: вдень від -4 до -13, вночі -9 -20 градусів (найхолодніше буде в Чернігівській та Сумській областях);

на сході: вдень -10 -12, а вночі -15 -19 градусів;

на півдні: вдень -1 -5, вночі від -8 до -12 градусів;

на заході: вдень -1 -4, а вночі -6 -12 градусів;

у центрі: вдень -3 -10, вночі від -10 до -18 градусів.

Неділя

У неділю, 14 січня, опади очікуються по всій території України. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях синоптики прогнозується більший сніг.

Мороз дещо спаде, але мінусова температура зберігатиметься.

Стовпчики термометрів покажуть: