В Україні на вихідних посилиться мороз: де буде найхолодніше
Погода в Україні на вихідних, 13 та 14 січня, погіршиться. По всій країні посилиться мороз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Субота
За даними синоптиків, завтра у більшості областей очікується невеликий сніг, та хмарна погода. Лише на сході та в Одеській області без суттєвих опадів.
Температура повітря:
- на півночі: вдень від -4 до -13, вночі -9 -20 градусів (найхолодніше буде в Чернігівській та Сумській областях);
- на сході: вдень -10 -12, а вночі -15 -19 градусів;
- на півдні: вдень -1 -5, вночі від -8 до -12 градусів;
- на заході: вдень -1 -4, а вночі -6 -12 градусів;
- у центрі: вдень -3 -10, вночі від -10 до -18 градусів.
Неділя
У неділю, 14 січня, опади очікуються по всій території України. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях синоптики прогнозується більший сніг.
Мороз дещо спаде, але мінусова температура зберігатиметься.
Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: вдень від -1 до -7, вночі -9 -16 градусів;
- на сході: вдень -2 -8, а вночі -11 -16 градусів;
- на півдні: вдень від +2 до -1, вночі -4 -6 градусів;
- на заході: вдень від +1 до -1, а вночі -3 -8 градусів;
- у центрі: вдень -1 -4, вночі від -6 до -11 градусів.
Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом. Так, в Одеській області через негоду школи працювали в онлайн режимі. Наразі ситуація на півдні України стабілізувалася.
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