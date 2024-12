Стінг виконав свій легендарний хіт з українським військовим-бандуристом (відео)

Так, українські військові з "Культурного десанту" мали нагоду зустрітися зі світовою зіркою у будинку Шона Пена в Лос-Анджелесі.

Окрім Стінга, на зустрічі були присутні й такі відомі музичні колективи, як The Killers та Queens of the Stone Age.

"Чи сподобалася Стінгу така версія? Відповідь очевидна - наступного дня Тарас Столяр акомпанував Стінгу вже на його сольному концерті", - йдеться в публікації.

Реакція юзерів

Користувачі мережі захоплені виконанням пісні на бандурі, відзначаючи неймовірне поєднання звучання.

Неймовірно гарно звучить ця пісня у виконанні на бандурі

Неймовірне поєднання, мурахи по шкірі

Плач української душі у цій мелодії на бандурі. Стінг також це відчув

Нарешті знайшовся кращий варіант цієї культової пісні! Як у вас вийшло? І дякую за це

Хто такий Тарас Столяр

Тарас Столяр більше 20-ти років був музикантом Національного академічного оркестру народних інструментів (НАОНІ) України. Закінчив Чернівецьке музичне училище та Національну музичну академію України, здобувши звання заслуженого артиста.

Його гру на бандурі можна почути у фільмі "Дума про Тараса Бульбу" (2009), а також у композиціях українського електронного гурту ONUKA, з яким він співпрацював певний час.

Тарас Столяр (скріншот)

Музика та улюблена бандура супроводжували Тараса впродовж усього життя, але 24 лютого 2022 року він залишив сцену, щоб стати на захист України.

"Зараз XXI століття. Я, як і багато інших людей, не думав, що таке можливо. Хто б міг подумати, що в наш час будь-які конфлікти й бажання насадити свою волю будуть впроваджуватися в такий спосіб? Але, якщо ми знову потрапили в середньовіччя, то треба знову працювати й воювати, як колись наші славні козаченьки", - говорив Столяр.