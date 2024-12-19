Блогер Влад Бумага вперше розкрив свою позицію щодо України. Що він сказав?

Російський блогер білоруського походження Влад Бумага вперше дав зрозуміти, що він думає про російську агресію в Україні. Зірка соцмереж з'явився на пресконференції Путіна, під час якої вирішив публічно звернутися до диктатора.

Влад Бумага звернувся до Путіна

"Я, як і багато інших авторів, займаюся розвитком наших російських платформ, наприклад - VK Відео. Ці майданчики надають дійсно якісний сервіс. Питання: навіщо блокувати YouTube, якщо наші майданчики і так добре справляються, вони конкуретноспроможні і пропонують відмінну альтернативну для авторів... Тим більше, туди можна викладати контент та транслювати наші ідеї та смисли на ширшу аудиторію, ніж тільки на російськомовну", - сказав блогер.

Також він зазначив, що його "знають та дивляться практично всі діти країни".

"Які цінності я маю транслювати аудиторії і що я точно не маю транслювати? Які ідеї та сенси мають бути на чолі у молоді?" - запитав у Путіна Влад Бумага.

Він також попросив у російського тирана "напуття", яке блогери "візьмуть на замітку і будуть відпрацьовувати".

Влад Бумага (скриншот)

Таким чином, прийшовши на пресконференцію Путіна, Влад Бумага чітко дав зрозуміти, що він підтримує російську агресію.

І хоча президент РФ сказав, що не хоче радити блогерам, як їм працювати, проте сама готовність Влада транслювати у своїх відео ідеї Кремля говорить багато про що.

"80 мільйонів - це унікальний результат. Це означає, що контент, який ви створюєте, він відповідає тому, чого чекають ці 80 мільйонів людей. Це результат вашої творчої роботи, і я вас з цим вітаю", - заявив у відповідь кремлівський агресор.

Влад Бумага (скриншот)

Чому раніше Влад Бумага не говорив про війну

З 2014 року Влад Бумага та вся його команда мовчали про війну в Україні, адже його дивилися як переважно в РФ і в нашій країні. А тому, сказавши, що він думає насправді, зірка соцмереж би втратив велику частину ринку та доходів.

А4 ніяк не реагував ні на побиття росіян та білорусів силовиками, ні на вбивства мирних людей (в тому числі дітей, для яких він знімає відео) в Україні. Разом з тим він весь цей час працював на території країни-агресорки і платив рублі до бюджету цієї країни, спонсоруючи у такий спосіб війну. Також Влад підтримує криптовалютний проєкт А4.Finance, який продовжує бізнес у Росії.

Влад Бумага (фото: wikipedia)

Що відомо про Влада Бумагу

Це 28-річний білоруський блогер, виконавець та власник каналів "А4" і "А5" на YouTube. Він став номінантом рейтингу Forbes "30 найперспективніших росіян до 30" в категорії "Нові медіа".

Популярність здобув у 2016 році після того, як опублікував відео "24 години в батутному центрі". Тоді кількість його підписників зросла з 250 тисяч до мільйона. Кар’єру музиканта почав із пародії на пісню "Тает лед" групи "Грибы", яка тоді набрала 35 млн переглядів.

Згідно з даними аналітичного сервера Brand Analytics, у вересні 2019 року Влад став другим за популярністю серед російськомовних YouTube-блогерів.

Білоруські ЗМІ називають його найпопулярнішим блогером у країні і деякі інтернет-видання, згідно з їхніми даними, також відправляють Бумагу на третє місце в рейтингу найпопулярніших інфлюенсерів.

Влад Бумага (фото: t.me/A4omg)