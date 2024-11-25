Стильні зимові "луки" зі спідницями та сукнями. Як носити міні та не мерзнути (відео)

Як носити спідницю взимку

Вся річ у тому, що з настанням холодів звичайні панчохи та колготки треба відкласти до весни. Натомість візьміть легінси з ефектом "голих" ніг. Вони популярні вже багато років, але не всі знають, як х правильно стилізувати.

Легінси з ефектом "голих" ніг (скріншот)

Також зверніть увагу на аксесуари. Не забувайте, що светр має бути теплим та щільним, а чоботи краще обирати так, аби вони були високими.

Як носити міні взимку (скріншот)

Не забувайте про пальто й насолоджуйтеся своїм зимовим "луком". Під такий образ ви навіть можете підібрати шапку або стильні м'які навушники.

Як носити взимку коротку сукню

Аналогічний лайфхак чудово підійде для суконь та тунік. Якщо ви хвилюєтеся, що змерзнете, ніхто не заборонить вам додатково "утеплитися" светром. Акцент на талії створить пасок, а тому ви не будете перейматєтеся, що теплий одяг позбавив вашу фігуру усіх вигинів.

Як носити сукню, коли вже холодно (скріншот)

Аксесуари не лише допомагають вам врятуватися від морозів. Вони роблять цікаві акценти та перетворюють увесь образ з нудного та повсякденного на ефектний та дійсно модний.

Як вдягатися взимку (скріншот)

Тож, не бійтесь експериментувати. Головне, пам'ятайте про те, що ви не маєте мерзнути, а тому дбайте про те, аби "лук" був теплим.