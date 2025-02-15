Стильные фишки 2025 года: как носить вещи, чтобы выделяться из серой толпы

Стильные приемы - это методы и способы комбинирования элементов гардероба, которые помогают создать яркие и модные образы. Некоторые из этих приемов помогают подчеркнуть индивидуальность, другие - сделать образ более элегантным и актуальным.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста less_is_best_fashion в Instagram рассказывает, какие модные приемы можно взять себе на заметку, чтобы выделяться из толпы.

Что же такое стилизация? Часто этот термин понимают неправильно и полагают, что это только для fashion-блогеров. Но ведь не всегда стилизованные образы получаются слишком сложными или непригодными для жизни. Однако у них точно есть за что зацепиться глазу.

"Стилизация позволяет нам проявить свой стиль, вкусы и предпочтения, креатив, выбрать из массы приемов сами те, которые по душе и тем самым заявить о себе!" - отметила стилист.

Вещи задом наперед

Этот тренд возвращается с новой силой. Вместо того чтобы надевать одежду традиционным способом, модники в 2025 году начинают носить вещи задом наперед. Такой подход добавляет игривости и неожиданности образу. Это касается не только футболок и рубашек, но и платьев и свитеров, которые выглядят особенно интересно, если носить их с открытой спиной вперед. Подобный стиль создает атмосферу "случайного" шарма, который акцентирует внимание на необычном подходе к базовым вещам.



Вещи задом наперед (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Юбка поверх штанов

Микс из классических брюк и юбки - это не просто тренд, а целая новая концепция комбинирования одежды. Составляя такой ансамбль, можно добиться уникального и стильного образа, который как бы "разрывает" стандарты традиционных женских и мужских нарядов. Брюки, надетые под юбку, создают интересную многослойность, добавляя глубины и сложности образу. Эта фишка подходит для тех, кто хочет добавить неожиданный элемент в свой повседневный стиль и поиграть с текстурами и формами.



Юбка и брюки в одном образе (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Сложные многослойные "луки"

Многослойность по-прежнему актуальна в 2025 году. Она добавляет не только тепла, но и визуальной глубины в образ. Важно не только грамотно сочетать различные ткани и элементы гардероба, но и создавать контрасты между плотными и легкими тканями, темными и светлыми оттенками. Например, можно надевать прозрачные или воздушные топы поверх плотных джемперов, сочетать длинные кардиганы с укороченными куртками или комбинировать различные по длине юбки и брюки. Этот стиль дает возможность выразить креативность и создать индивидуальный, многогранный look.



Варианты с многослойными образами (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Контрастные сочетания

Одним из стильных приемов является сочетание контрастных цветов, фактур и элементов одежды. Например, можно сочетать кожаные элементы с мягкими тканями (бархат, кашемир) или яркие цвета с нейтральными оттенками. Или же спортивные ветровки с классическими платьями, юбками, высокими каблуками.



Варианты с ветровками (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Будуарная эстетика на каждый день

Платья, вдохновленные классическим стилем нижнего белья, становятся все более популярными. Комбинации, которые выглядят как длинные ночные рубашки или платья в стиле 1990-х с тонкими бретельками, идеально подходят для создания утонченного и соблазнительного образа. Эти платья можно носить как в вечернем, так и в повседневном варианте, комбинируя с жакетами и стильной обувью, а также со спортивным стилем.



Будуарная эстетика в сочетании с разными стилями (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)