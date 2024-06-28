Стильна зачіска для спекотного літа: як красиво зібрати волосся (відео)
Влітку, коли лютує спека, дівчатам та жінкам будь-якого віку доводиться вигадувати зачіски, які допоможуть хоча б якось прибрати волосся. Але не слід робити звичайний "пучок", адже існує дуже крутий та модний "хак", яким поділилася блогерка з ніком "Audrey Anne Jean".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Як прибрати волосся - ідеальна зачіска на кожен день
Якщо ви носите подовжене каре або волосся середньої довжини, цей варіант може стати вашим улюбленим. Така зачіска чудово підійде як для прогулянки, так і для роботи в офісі. До того ж вона легко робиться, а тому вам не доведеться витрачати багато часу на створення зачіски зранку.
Ба більше, якщо вам набридне "пучок" і ви захочете розплести волосся, на вас чекатиме приємний подарунок. Пасма підкрутяться та ви зможете насолоджуватися невимушеними кучерями.
Стильна зачіска на літо (скріншот)
Як прибрати волосся у "пучок" - основні моменти
- зберіть волосся у хвіст, але протягніть шевелюру не до кінця, аби утворилася "мальвінка"
- спереду відокремте два пасма, які потім стануть фінальним штрихом зачіски
- волосся біля "пучка" обкрутіть навколо нього, а потім підколіть його ззаду, як показано на відео нижче
- передні пасма скрутіть та також протягніть до "пучка", закріплюйте його шпильками
- після цього трошки розпушіть "пучок".
На цьому все, ви можете швидко зробити стильну зачіску та забудете про неприємні відчуття, коли пасма торкається шиї чи обличчя в спеку.
До слова, нещодавно ми розповідали як зробити зачіску з романтичними кучерями.
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