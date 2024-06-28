Стильна зачіска для спекотного літа: як красиво зібрати волосся (відео)

Влітку, коли лютує спека, дівчатам та жінкам будь-якого віку доводиться вигадувати зачіски, які допоможуть хоча б якось прибрати волосся. Але не слід робити звичайний "пучок", адже існує дуже крутий та модний "хак", яким поділилася блогерка з ніком "Audrey Anne Jean".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram .

Як прибрати волосся - ідеальна зачіска на кожен день

Якщо ви носите подовжене каре або волосся середньої довжини, цей варіант може стати вашим улюбленим. Така зачіска чудово підійде як для прогулянки, так і для роботи в офісі. До того ж вона легко робиться, а тому вам не доведеться витрачати багато часу на створення зачіски зранку.

Ба більше, якщо вам набридне "пучок" і ви захочете розплести волосся, на вас чекатиме приємний подарунок. Пасма підкрутяться та ви зможете насолоджуватися невимушеними кучерями.

Стильна зачіска на літо (скріншот)

Як прибрати волосся у "пучок" - основні моменти

зберіть волосся у хвіст, але протягніть шевелюру не до кінця, аби утворилася "мальвінка"

спереду відокремте два пасма, які потім стануть фінальним штрихом зачіски

волосся біля "пучка" обкрутіть навколо нього, а потім підколіть його ззаду, як показано на відео нижче

передні пасма скрутіть та також протягніть до "пучка", закріплюйте його шпильками

після цього трошки розпушіть "пучок".

На цьому все, ви можете швидко зробити стильну зачіску та забудете про неприємні відчуття, коли пасма торкається шиї чи обличчя в спеку.