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Стильна зачіска для спекотного літа: як красиво зібрати волосся (відео)

П'ятниця 28 червня 2024 10:41
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Стильна зачіска для спекотного літа: як красиво зібрати волосся (відео) Зачіска на літо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Влітку, коли лютує спека, дівчатам та жінкам будь-якого віку доводиться вигадувати зачіски, які допоможуть хоча б якось прибрати волосся. Але не слід робити звичайний "пучок", адже існує дуже крутий та модний "хак", яким поділилася блогерка з ніком "Audrey Anne Jean".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Як прибрати волосся - ідеальна зачіска на кожен день

Якщо ви носите подовжене каре або волосся середньої довжини, цей варіант може стати вашим улюбленим. Така зачіска чудово підійде як для прогулянки, так і для роботи в офісі. До того ж вона легко робиться, а тому вам не доведеться витрачати багато часу на створення зачіски зранку.

Ба більше, якщо вам набридне "пучок" і ви захочете розплести волосся, на вас чекатиме приємний подарунок. Пасма підкрутяться та ви зможете насолоджуватися невимушеними кучерями.

Стильна зачіска для спекотного літа: як красиво зібрати волосся (відео)

Стильна зачіска на літо (скріншот)

Як прибрати волосся у "пучок" - основні моменти

  • зберіть волосся у хвіст, але протягніть шевелюру не до кінця, аби утворилася "мальвінка"
  • спереду відокремте два пасма, які потім стануть фінальним штрихом зачіски
  • волосся біля "пучка" обкрутіть навколо нього, а потім підколіть його ззаду, як показано на відео нижче
  • передні пасма скрутіть та також протягніть до "пучка", закріплюйте його шпильками
  • після цього трошки розпушіть "пучок".

На цьому все, ви можете швидко зробити стильну зачіску та забудете про неприємні відчуття, коли пасма торкається шиї чи обличчя в спеку.

До слова, нещодавно ми розповідали як зробити зачіску з романтичними кучерями.

Окрім цього, раніше було названо 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують весь образ.

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