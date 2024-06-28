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Стильная прическа для жаркого лета: как красиво собрать волосы (видео)

Пятница 28 июня 2024 10:41
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Стильная прическа для жаркого лета: как красиво собрать волосы (видео) Прическа на лето (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Летом, когда лютует жара, девушкам и женщинам любого возраста приходится придумывать прически, которые помогут хоть как-то убрать волосы. Но не следует делать обычный "пучок", ведь существует очень крутой и модный "хак", которым поделилась блогерша с ником "Audrey Anne Jean".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое девушка разместила на своей странице в Instagram.

Как убрать волосы - идеальная прическа на каждый день

Если вы носите удлиненное каре или волосы средней длины, этот вариант может стать вашим любимым. Такая прическа отлично подойдет как для прогулки, так и для работы в офисе. К тому же она легко делается, поэтому вам не придется тратить много времени на создание прически утром.

Более того, если вам надоест "пучок" и вы захотите расплести волосы, вас ждет приятный подарок. Пряди подкрутятся и вы сможете наслаждаться непринужденными кудрями.

Стильная прическа для жаркого лета: как красиво собрать волосы (видео)

Стильная прическа на лето (скриншот)

Как убрать волосы в "пучок" - основные моменты

  • соберите волосы в хвост, но протяните шевелюру не до конца, чтобы образовалась "мальвинка"
  • спереди отделите две пряди, которые затем станут финальным штрихом прически
  • волосы возле "пучка" оберните вокруг него, а затем подколите их сзади, как показано на видео ниже
  • передние пряди скрутите и также протяните к "пучку", закрепляйте его шпильками
  • после этого немного распушите "пучок".

На этом все, вы можете быстро сделать стильную прическу и забудете о неприятных ощущениях, когда пряди касаются шеи или лица в жару.

К слову, недавно мы рассказывали как сделать прическу с романтическими кудрями.

Кроме этого, ранее были названы 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ.

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