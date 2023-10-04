Стильна Енн Гетевей поєднала три найпопулярніші тренди осені в одному образі (фото)

Енн Гетевей поєднала в одному образі три модних тренди

У цей вівторок, Енн завітала до ефіру ранкового шоу "Добрий ранок, Америка" у дуже модному вбранні. Її костюм поєднав у собі три модних тренди цього сезону. А саме корсет, блейзер та цікаві та нестандартні варіації джинсових тканин.

Гетевей обрала костюм від Dion Lee, який, власне і поєднав у собі всі ці тренди. Такий модний експеримент, звісно, вдався, оскільки в ньому Енн виглядає дуже стильно, сучасно і навіть трохи з викликом.

До того ж свій образ акторка доповнила прикрасами від Bulgari, окулярами від Versace, туфлями на високих підборах з гострим носком від Santoni.

Відомо, що цей образ для Енн створила Эрін Уолш і вона хотіла, щоб цей образ виглядав корпоративно та водночас стильно. Так і вийшло, а локони лише додали цьому луку впевненості та шарму.

Варто зазначити, що цей костюм виділяє джинсова вставка, яка додає сучасності образу Енн та поєднує і офісний стиль й вуличний. А поєднання цих модних напрямків є трендом 2022-2023 років як у простій, так і у високій подіумній моді.

Вартість костюма Енн Гетевей

Костюм, який був на Енн Гетевей в ефірі ранкового шоу з Мерісою Томей, вартує 3285 доларів. У магазині SSENSE його можна придбати частинами. Окремо піджак коштує 1865 доларів, а от брюки 1400 доларів.

Енн Гетевей у моlному вбранні (фото: instagram.com/erinwalshstyle)