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Стильная Энн Хэтэуэй соединила три самых популярных тренда осени в одном образе (фото)

Енн Хетеуей соединила три модных треда в одном образе (фото: instagram.com/annehathaway)
Автор: Юлия Любченко

Енн Хетеуей всегда умела удивить своими нарядами публику, поскольку у нее есть вкус и чувство стиля. Актриса никогда не походила на кого-то, даже, когда одевалась по последним трендам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о невероятном сочетании трех главных трендов осени в образе Энн Хэтэуэй.

При написании данного материала использовались следующие источники: Insider, Instagram Эрин Уолш, сайт магазина SSENSE.

Энн Хэтэуэй соединила в одном образе три модных тренда

В этот вторник Энн посетила эфир утреннего шоу "Доброе утро, Америка" в очень модном наряде. Ее костюм соединил в себе три модных тренда этого сезона. А именно корсет, блейзер и интересные и нестандартные вариации джинсовых тканей.

Энн выбрала костюм от Dion Lee, который, собственно, и соединил в себе все эти тренды. Такой модный эксперимент, конечно, удался, поскольку в нем Хэтэуэй выглядит очень стильно, современно и даже немного с вызовом.

Костюм от Dion Lee (фото: SSENSE)

К тому же свой образ актриса дополнила украшениями от Bulgari, очками от Versace, туфлями на высоком каблуке с острым носком от Santoni.

Известно, что этот образ для Энн создала Эрин Уолш, и она хотела, чтобы этот образ выглядел корпоративно и стильно. Так и получилось, а локоны лишь придали этому луку уверенность и шарм.

Стоит отметить, что этот костюм выделяет джинсовая вставка, которая придает современности образ Энн и сочетает и офисный стиль и уличный. А сочетание этих модных направлений - является трендом 2022-2023 годов как в простой, так и высокой подиумной моде.

Стоимость костюма Энн Хэтэуэй

Костюм, который был на Энн Хэтэуэй в эфире утреннего шоу с Мэрисой Томей, стоит 3285 долларов. В магазине SSENSE его можно приобрести по частям. Отдельно пиджак стоит 1865 долларов, а вот брюки 1400 долларов.

Энн Хэтэуэй в мольной одежде (фото: instagram.com/erinwalshstyle)

Ранее мы рассказывали, что Энн Хэтэуэй показала, как выглядит в обычной жизни.

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