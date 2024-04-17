UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стилістка сказала, що заважає жінкам знайти свій імідж

Що заважає знайти свій стиль (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Знайти свій стиль буває дуже складно, адже далеко не кожна жінка розуміє, що їй пасує, а що ні.

Детальніше про всі перепони до власного стилю розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Що заважає знайти свій стиль

Кожній жінці хочеться бути красивою та привабливою, але іноді виникає питання як все ж таки знайти та побудувати свій індивідуальний неперевершений стиль.

Стиль потрібен лише моделям і зіркам

Існує думка, що стиль потрібен лише відомим особистостям, зіркам, моделям та медійним людям, до думки яких прислуховуються та вони є прикладом для наслідування.

Але це абсолютний міф. Бо стиль - це спосіб та мистецтво самовираження, яким людина проявляє свою індивідуальність та розуміння краси.

Кожна людина має повне право на прояв себе так, як вона хоче та відчуває. Саме це і дозволяє нам бути собою та будувати той неповторний стиль та імідж.

Що заважає знайти свій стиль (фото: Freepik)

Сліпе слідувати всім модним тенденціям

Не дивлячись на те, що модні тенденції можуть надихати, важливо знати та відчувати як саме вони увійдуть у ваш особистий стиль.

Слід не забувати про свої переваги та вподобання й обирати лише те, що вам дійсно подобається та відгукується.

Краще, нехай вони будуть яскравим доповненням вашого стилю, ніж просто сліпе наслідування вибору та прояву інших людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиГардероб