Стилистка сказала, что мешает женщинам найти свой имидж

Что мешает найти свой стиль

Каждой женщине хочется быть красивой и привлекательной, но иногда возникает вопрос, как все же найти и построить свой индивидуальный непревзойденный стиль.

Стиль нужен только моделям и звездам

Существует мнение, что стиль нужен только известным личностям, звездам, моделям и медийным людям, к мнению которых прислушиваются и они являются примером для подражания.

Но это абсолютный миф. Ибо стиль - это способ и искусство самовыражения, которым человек проявляет свою индивидуальность и понимание красоты.

Каждый человек имеет полное право на проявление себя так, как он хочет и чувствует. Именно это позволяет нам быть собой и строить тот неповторимый стиль и имидж.

Что мешает найти свой стиль (фото: Freepik)

Слепое следовать всем модным тенденциям

Несмотря на то, что модные тенденции могут вдохновлять, важно знать и чувствовать, как именно они войдут в ваш личный стиль.

Следует не забывать о своих достоинствах и предпочтениях и выбирать только то, что вам действительно нравится и отзывается.

Лучше, пусть они будут ярким дополнением вашего стиля, чем просто слепое подражание выбору и проявлению других людей.

