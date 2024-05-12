Стилістка сказала, як розвинути почуття стилю

Відчуття стилю має далеко не кожна жінка, але кожна бажає одягатися красиво, оригінально та стильно. Але ж як розвинути його - знає стиліст.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал "Кишеньковий силіст".

Як розвинути почуття стилю

"У мене немає відчуття стилю. Я не зможу одягатися красиво та стильно", - цю фразу хоч раз говорила кожна з нас.

І дійсно є люди, яких природа нагородила талантом та даром тонкого відчуття стилю та прекрасного.

Але люди можуть навчитись чому завгодно, головне - мати хоча б трішки бажання, зацікавленості, терпіння та бути готовими докладати зусиль. Згодом це дасть свої плоди.

Стиль та відчуття прекрасного - не виняток. Цьому можна і потрібно навчитись. І розмовна наша піде про надивленість.

Надивленість - це набагато більше, ніж просто навичка. Це інструмент, за допомогою якого ми бачимо реальність такою, якою вона є, враховуючи усі найдрібніші особливості.

Це інструмент, який працює у багатьох сферах, навіть у психології. Спостерігаючи за людьми, ми починаємо помічати особливості їх поведінки, розуміти, про що ця людина, чим вона несе світу, та чи комфортно тобі поряд з нею.

Як розвинути почуття стилю (фото: Freepik)

Чому стиліст наполягає на важливості розвитку відчуття стилю за допомогою надивленості: