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Стилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольорі

Вівторок 07 травня 2024 18:46
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Стилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольорі Як стильно носити червоні речі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Цього сезону червоний колір став справжнім символом енергії, страсті і вишуканості, але варто знати, як його носити.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Як стильно носити червоні речі навесні та влітку 2024

Завдяки своїй яскравості та виразності, червоний колір стає одним з головних акцентів в гардеробі на весняно-літній період.

Від теплого коралового до глибокого винного, у цьому сезоні використовуються різноманітні відтінки червоного, тому кожна з нас має змогу знайти “свій особливий червоний” та створити з ним ефектні образи.

Попри те, що різноманітність кольорів вражає, рекомендовано все ж таки приділити час цьому кольору та подумати, яким чином ви хочете його додати у свій гардероб.

Якщо ви не дуже любите червоний, але все ж таки наважились на цей експеримент, то варто знати, що його можна використати як акцентний колір у взутті, прикрасах та аксесуарах. Таким чином він додасть нотку елегантності та характерності вашому образу.

Стилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольоріСтилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольоріСтилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольорі

Як носити червоний у сезоні весна-літо 2024 (фото: Pinterest)

Саме цей стилістичний прийом зараз є одним з найактуальніших для створення модних, стильних образів.

Вишукані тканини, такі як шовк, шифон та сатин, підкреслюють красу червоного кольору, надаючи образам вишуканості та розкішні. Ці матеріали допомагають розкрити колір та підкреслити його силу та переваги.

Червоний чудово поєднується з базовими кольорами та нейтральними відтінками. А якщо хочеться яскравості - спробуйте контрастні поєднання з рожевим, пшеничним, гірчичним, та голубими відтінками.

Стилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольоріСтилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольоріСтилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольорі

Як носити червоний у сезоні весна-літо 2024 (фото: Pinterest)

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