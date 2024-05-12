Стилистка сказала, как развить чувство стиля
Чувство стиля испытывает далеко не каждая женщина, но каждая желает одеваться красиво, оригинально и стильно. Но ведь как развить его – знает стилист.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий силіст".
Как развить чувство стиля
"У меня нет ощущения стиля. Я не смогу одеваться красиво и стильно", - эту фразу хоть раз говорила каждая из нас.
И действительно, есть люди, которых природа наградила талантом и даром тонкого ощущения стиля и прекрасного.
Но люди могут научиться чему угодно, главное - иметь хотя бы немного желания, заинтересованности, терпения и быть готовыми прилагать усилия. Впоследствии это принесет свои плоды.
Стиль и ощущение прекрасного - не исключение. Этому можно и нужно научиться. И разговорная наша пойдет о насмотренности.
Насмотренность - это гораздо больше, чем просто навык. Это инструмент, с помощью которого мы видим реальность такой, какой она есть, учитывая все мельчайшие особенности.
Это инструмент, который работает во многих областях, даже в психологии. Наблюдая за людьми, мы начинаем замечать особенности их поведения, понимать, о чем этот человек, чем он несет миру, и комфортно ли тебе рядом с ним.
Как развить чувство стиля (фото: Freepik)
Почему стилист настаивает на важности развития ощущения стиля с помощью насмотренности:
- во-первых, развивая чувство стиля, вы начинаете ярче воспринимать мир, замечая мельчайшие детали в простых вещах. В мире гораздо больше прекрасного, чем мы можем себе вообразить.
- в темпе жизни, достижении целей, рутине, вечных заботах, делах и решении проблем мы забываем о важности момента. Душевное спокойствие и возможность вдохновляться вкусом момента и жизни.
- оглянувшись, сделав паузу, вдохновившись, мы получаем гораздо больше сил для осуществления мечтаний, новых идей, покорения вершин и выполнения нужных задач.
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