Стилистка сказала, как развить чувство стиля

Чувство стиля испытывает далеко не каждая женщина, но каждая желает одеваться красиво, оригинально и стильно. Но ведь как развить его – знает стилист.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Кишеньковий силіст".

Как развить чувство стиля

"У меня нет ощущения стиля. Я не смогу одеваться красиво и стильно", - эту фразу хоть раз говорила каждая из нас.

И действительно, есть люди, которых природа наградила талантом и даром тонкого ощущения стиля и прекрасного.

Но люди могут научиться чему угодно, главное - иметь хотя бы немного желания, заинтересованности, терпения и быть готовыми прилагать усилия. Впоследствии это принесет свои плоды.

Стиль и ощущение прекрасного - не исключение. Этому можно и нужно научиться. И разговорная наша пойдет о насмотренности.

Насмотренность - это гораздо больше, чем просто навык. Это инструмент, с помощью которого мы видим реальность такой, какой она есть, учитывая все мельчайшие особенности.

Это инструмент, который работает во многих областях, даже в психологии. Наблюдая за людьми, мы начинаем замечать особенности их поведения, понимать, о чем этот человек, чем он несет миру, и комфортно ли тебе рядом с ним.

Как развить чувство стиля (фото: Freepik)

Почему стилист настаивает на важности развития ощущения стиля с помощью насмотренности: