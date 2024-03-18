Стилістка сказала, як краса залежить від дисципліни

Краса жінки - це завжди результат докладених зусиль, оскільки потрібно завжди робити косметичні процедури, дбати про чистоту і красу навколо себе та не відхилятис від графіку.

Як краса залежить від дисципліни

Це дійсно так, краса любить дисципліну, бо ми маємо підтримувати своє здоровʼя, нервову систему, душевний стан та піклуватись про себе. Але це не виключає той факт, що краса - це все те, що нас оточує.

І саме дисципліна дуже важливі у прояві підтримки своїх речей у чистому, готовому вигляді для виходу у світ, чистоті інструментів, яким ми користуємось при процесі створення укладки, усіх можливих пензликів для макіяжу та баночок-скляночок якими ми користуємось щодня.

Досить важливо де та як саме зберігаються усі б'юті-атрибути, чи зручно вам, чи мають вони своє місце.

Дисципліна має бути у правильному, зручному та відповідному місці користування атрибутами, які допомагають кожній жінці проводити ритуали краси.

Декілька порад для догляду за нашими магічних б'юті-помічників:

чисті пензлі та спонжі для макіяжу рекомендовано зберігати на закритій поличці або спеціальному тубусі. Щоб пил та зайві бактерії не потрапляли на спонж та ворс пензлика

пластини плойки та вирівнювала потрібно протирати вологою ганчіркою від залишків стайлінгу, накопиченого бруду та слідкувати за тим, щоб пластини не дряпались об гострі предмети

гребінці слід мити раз у тиждень та вигадати їм своє законне місце, яке буде зручним для користування під час маніпуляцій з волоссям

не забуваємо протирати баночки, палетки, шухлядки та полички де зберігається уся чудо-краса жінки. Пил ще той розсадник бактерій, у б'юті-атрибутах він явно зайвий

перевіряйте термін придатності усіх косметичних продуктів. Продукти у яких пройшов термін споживання можуть викликати алергію, дерматити та подразнення.

Як краса залежить від дисципліни (фото: Freepik)

Слідкувати за чистотою вашої подушки, це дуже важливо для підтримки здоровʼя вашої шкіри обличчя, шиї та волосся.

Трихологи рекомендують спати на шовковій наволочці, це дозволяє волоссю менше травмуватись під час сну.

Якщо ви спите у масці для сну обовʼязково оберіть її зручної та правильної для вас форми, щоб вона не травмувала ваші вії. Це вбереже їх від ламкості та деформації форми.

Піклуйтесь про себе та своє здоровʼя. І нехай ваші б'юті-ритуали стануть законним часом із самою собою та приносять лиш радість, гарний настрій, наповнення і задоволення.